Alexela предлагает работу в Харьюмаа людям с опытом в сфере обслуживания, оставшимся в отпуске за свой счет

Все заправки Alexela оснащены одноразовыми защитными перчатками, в зонах еды в магазинах на столах предлагаются дезинфицирующие средства. Фото: Alexela

В связи со сложившейся в стране чрезвычайной ситуацией Alexela предлагает работу работникам сферы обслуживания, которых ситуация затронула больше всего. Все работники с опытом в сфере обслуживания, которые по воле обстоятельств остались в неоплачиваемом отпуске, могут подавать свои кандидатуры на работу в магазинах Alexela как на определенный срок, так и без срока, сообщила пресс-служба предприятия.