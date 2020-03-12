Департамент здоровья: в Эстонии риск распространения коронавируса высокий

Главные симптомы коронавируса — высокая температура, сухой кашель и чувство усталости, в тяжелых случаях затрудненное дыхание.

Согласно последней оценке ВОЗ, коронавирус, распространение которого началось с Китая, как правило, является инфекционно опасным при проявлении симптомов, но, согласно одному научному исследованию, инфицированный человек может распространять вирус и за день до появления симптомов. Департамент здоровья также подтверждает, что риск ограниченного локального распространения коронавируса является в Эстонии высоким.

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Департамент здоровья сообщил, что в большинстве случаев инкубационный период длится 5-6 дней, но вирус может быть выявлен во взятых из дыхательных путей пробах и за 1-2 дня до и в течение до 37 дней после появления симптомов.

"Важно отметить, что выявление вируса не равно заразности. Как правило, заболевание является заразным при появлении симптомов, но наши сведения по-прежнему ограничены", - сказала глава отдела мониторинга инфекционных заболеваний и борьбы с эпидемиями департамента здоровья Мари-Анне Хярма, по словам которой, по данным ВОЗ, один пациент с COVID-19 может заразить в среднем 2-3 человека.

В связи с принятым в среду решением ВОЗ объявить пандемию коронавируса и тем обстоятельством, что сейчас вирус распространяется во всех европейских странах, Департамент здоровья оценивает риск ограниченного локального распространения вируса как высокий. Дети и беременные заражаются так же, как и все остальные, но у детей заболевание, как правило, проходит с более легкими симптомами, а у беременных похожие на остальных пациентов клинические показатели.

Пока не выявлено серьезных осложнений у новорожденных, матери которых во время беременности перенесли пневмонию COVID-19. Точно так же не выявлено передачи вируса с грудным молоком.

В группу риска входят пожилые и люди с хроническими заболеваниями, у которых заболевание чаще проходит в тяжелой форме, а смертность выше.

Главные симптомы коронавируса — высокая температура, сухой кашель и чувство усталости, в тяжелых случаях затрудненное дыхание.

По имеющейся на данный момент информации, около 80 процентов случаев были легкими или средними, 14 процентов тяжелыми, а 6 процентов пациентов находились в критическом состоянии.

Вернувшимся из зоны риска советуют 14 дней следить за состоянием своего здоровья и оставаться дома.

Люди, подозревающие у себя коронавирус, должны позвонить своему семейному врачу или по линии консультации семейных врачей 1220. При ухудшении состояния здоровья нужно звонить по номеру вызова экстренной помощи 112.

Подозревать коронавирус стоит в том случае, если в течение последних 14 дней человек посещал зону риска или близко контактировал с больным COVID-19 и у него появились характерные для заболевания симптомы. В остальных случаях речь может идти о широко распространенных в Эстонии гриппе или гриппоподобном вирусе.

Наряду с отказом от близких контактов с людьми с симптомами ОРВИ предупреждать заражение позволяет соблюдение правил гигиены, крайне важной частью которых является тщательное и постоянное мытье рук.

С учетом рекомендаций Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), регионами высокого риска коронавируса являются Китайская Народная Республика, Италия, Иран, и Южная Корея. Регионами среднего риска являются федеративные земли Германии Северный Рейн-Вестфалия, Баден-Вюртемберг и Бавария, французские регионы Овернь — Рона — Альпы, Бургундия — Франш-Конте, Гранд-Эст, О-де-Франс, Иль-де-Франс, лыжные курорты Тироля в Австрии, Мадрид, Каталония и Баскония в Испании, Япония и Сингапур. Риск заражения является высоким для людей, находящихся в странах, где вирус широко распространен.

Последняя информация о COVID-19 доступна на сайте департамента здоровья.

На данный момент (14:00) в Эстонии выявлено 17 случаев заражения коронавирусом.

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Информация о коронавирусе в Эстонии на русском языке

Русскоязычные рекомендации МИДа на основании рекомендаций Департамента здоровья: https://vm.ee/ru/koronavirus-2019-ncov

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