Wolt предлагает бесконтактную доставку еды и советует ресторанам не закрывать кухни

В Wolt считают, что возможность доставки еды на дом поможет ресторанам пережить сложное время. “Даже если рестораны будут вынуждены закрыть двери для посетителей, мы советуем не закрывать кухню и обслуживать клиентов при помощи доставки”. Фото: Лийз Трейманн