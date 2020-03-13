Wolt предлагает бесконтактную доставку еды и советует ресторанам не закрывать кухни
В Wolt считают, что возможность доставки еды на дом поможет ресторанам пережить сложное время. “Даже если рестораны будут вынуждены закрыть двери для посетителей, мы советуем не закрывать кухню и обслуживать клиентов при помощи доставки”. Фото: Лийз Трейманн
В качестве дополнительных мер безопасности в условиях распространения вируса COVID-19 компания Wolt добавила новые функции. В приложении появилась новая кнопка, которая позволяет курьеру оставить заказ за дверью. Wolt ресторанам советует не закрывать кухни, сообщила пресс-служба компании.
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