Появился единый канал для общения государства с предпринимателями, пострадавшими от коронавируса

Предприятия Старого города закрывают двери. Фото: Андрас Кралла

Министерство экономики и коммуникаций создало трехуровневый пакет мер для общения с предпринимателями, сообщила пресс-служба министерства.

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Первый уровень - это регулярно обновляемый перечень часто задаваемых вопросов на странице министерства https://www.mkm.ee/covid19-kkk.

Вторая часть - специальный эмайл для вопросов на связанные с коронавирусом темы covid19@mkm.ee. По нему с министерством стоит связаться тем, кто не нашел ответа на свой вопрос в разделе часто задаваемых вопросов.

Третья часть мер - вебинары для предпринимателей в среде Zoom, где будет представляться свежая информация, а также специалисты будут отвечать на вопросы в “прямом эфире”. Вебинары будут проходить по мере надобности, время проведения вебинаров можно найти на главной странице Министерства экономики и коммуникаций. Например, сегодня в 15:30 состоится вебинар от чиновников Минфина и Соцмина на тему продвижения в разработке специальной поддержки предпринимательства.

“С точки зрения как государства, так и предпринимателей, важно, чтобы информация передавалась предпринимателям как можно быстрее, и чтобы у Министерства экономики и коммуникаций был обновляемый обзор текущих проблем предпринимателей”, - пояснил министр внешней торговли и ИТ Каймар Кару. Он также посоветовал предпринимателям общаться с профессиональными объединениями в своей сфере, так как и через представителей профессиональных союзов информация также поступает в министерство.