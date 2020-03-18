Аллан Раявеэ • 18 марта 2020
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Работники

Меры помощи от Кассы по безработице еще не ясны

Министр социальных дел Танель Кийк пояснил, что вскоре необходимо договориться о мерах Кассы по безработице, чтобы завтра их смогло одобрить правительство.  Фото: Лийз Трейманн

Несмотря на общее согласие сторон, представители Кассы по безработице, работодателей и профсоюзов не достигли финального соглашения, поэтому переговоры продолжаются и во второй половине дня, сообщили в Кассе по безработице.

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