Валдур Лайд, генеральный директор НТД • 17 марта 2020
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Глава НТД: что может сделать фирма уже сейчас

По словам генерального директора налогового департамента Валдура Лайда, НТД и правительство пока обсуждают долгосрочные возможности для снижения влияния ситуации ЧП на предприятия.  Фото: Андрас Кралла

По словам генерального директора налогового департамента Валдура Лайда, НТД и правительство пока обсуждают долгосрочные возможности для снижения влияния ситуации ЧП на предприятия. Cейчас же компании могут отложить платежи в электронной среде либо остановить деятельность FIE.

Публикуем комментарий главы НТД:

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