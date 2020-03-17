Только для подписчиков

Глава НТД: что может сделать фирма уже сейчас

По словам генерального директора налогового департамента Валдура Лайда, НТД и правительство пока обсуждают долгосрочные возможности для снижения влияния ситуации ЧП на предприятия. Фото: Андрас Кралла

По словам генерального директора налогового департамента Валдура Лайда, НТД и правительство пока обсуждают долгосрочные возможности для снижения влияния ситуации ЧП на предприятия. Cейчас же компании могут отложить платежи в электронной среде либо остановить деятельность FIE.

Публикуем комментарий главы НТД: