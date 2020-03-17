Валдур Лайд, генеральный директор НТД • 17 марта 2020
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Глава НТД: что может сделать фирма уже сейчас
По словам генерального директора налогового департамента Валдура Лайда, НТД и правительство пока обсуждают долгосрочные возможности для снижения влияния ситуации ЧП на предприятия. Фото: Андрас Кралла
По словам генерального директора налогового департамента Валдура Лайда, НТД и правительство пока обсуждают долгосрочные возможности для снижения влияния ситуации ЧП на предприятия. Cейчас же компании могут отложить платежи в электронной среде либо остановить деятельность FIE.
Публикуем комментарий главы НТД:
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