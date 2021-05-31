Reuters: российские нефтепродукты уходят в Эстонию по воде

Иллюстративное фото. Фото: VASILY FEDOSENKO, Scanpix

Порты Латвии и Эстонии переваливают нефтепродукты, экспортируемые морским транспортом из российских Усть-Луги, Санкт-Петербурга и Высоцка, а также предоставляют услуги по хранению и блендингу топлива, сообщает Reuters.

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Прием и перевалку ВГО (вакуумный газойль) начал российский порт на Балтике Усть-Луга, часть ВГО и алкилата (высокооктановый компонент бензина) вместо железной дороги поступает в сезон речной навигации танкерами по Волго-Балтийскому пути и далее морем в эстонский Силламяэ и литовскую Клайпеду.

Морской экспорт бензинов и нафты из российских балтийских и арктических портов в порты Прибалтики вырос за несколько лет почти в шесть раз до 2,86 миллиона в 2020 году, из которых 2,53 миллиона тонн пришлось на отгрузки из Усть-Луги, по данным в терминале Refinitiv Eikon.

Примерно половина от суммарного объема поставок легких дистиллятов поставлялась в латвийский Вентспилс, еще около 20% - в эстонский порт Палдиски.

Кроме хранения, портовые терминалы Эстонии, Латвии и Литвы дают экспортерам возможность блендинга нефтепродуктов, который обеспечивает международным трейдерам необходимые параметры для экспорта нефтепродуктов в разные регионы мира, каждый со своими требованиями к качественным характеристикам топлива.

«Привозят не только из РФ, привозят из Европы тоже какие-то объемы, смешивают до нужных пропорций и продают», - пояснил один из трейдеров.