dv.ee • 3 июня 2021 в 14:05
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Энергетика

Каллас: деньги налогоплательщиков больше не будут закачивать в проект маслозавода

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас.  Фото: Andras Kralla

В правительстве продолжаются разногласия по поводу проекта завода по производству сланцевого масла. Партия реформ выступает против строительства завода, а центристы подчеркивают, что жителям Ида-Вирумаа нужны рабочие места.

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