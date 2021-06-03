Каллас: деньги налогоплательщиков больше не будут закачивать в проект маслозавода
В правительстве продолжаются разногласия по поводу проекта завода по производству сланцевого масла. Партия реформ выступает против строительства завода, а центристы подчеркивают, что жителям Ида-Вирумаа нужны рабочие места.
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