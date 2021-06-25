Microsoft представила новую операционную систему Windows 11

Американская технологическая корпорация Microsoft провела презентацию новой операционной системы Windows 11. Презентация предыдущей версии ОС Windows 10 состоялась шесть лет назад — в 2015 г.

Фото: RITCHIE B. TONGO

Новая ОС представлена с фокусом на упрощение интерфейса, магазин приложений Windows Store, и улучшения производительности и многозадачности, подчеркнули на презентации. Windows 11 получила новую кнопку «пуск», и переработанную кнопку «запуск» — теперь они располагаются по центру экрана.

Также Microsoft убрала из стартового меню «живые плитки», которые появились в Windows 8. «Окна» в Windows 11 стали более закругленными, а элементы интерфейса — полупрозрачными и простыми. Как отмечает издание The Verge, на большую часть центрированного внешнего вида «явно повлияли» ОС от Apple — macOS. В «окнах» Windows 11 также есть закругленные углы, которые присутствуют у iOS.

В новой версии ОС появились Snap Layouts — готовые режимы расстановки окон под разные случаи. Например, когда нужно одновременно запустить две, три или больше программ на одном экране, система будет сама запоминать их расположение и предлагать расставить их в том же порядке.

Особое внимание Microsoft уделила производительности. Система стала занимать на 40% меньше места и работает более эффективно, чем раньше, благодаря улучшениям работы с фоновыми задачами. Обновление до новой ОС станет бесплатным для владельцев Windows 10.