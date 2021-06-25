Ремонт посольства Эстонии в Хельсинки обошелся в €2,4 млн

Фото: Facebook Посольства Эстонии в Хельсинки

Здание Посольства Эстонской Республики в Хельсинки было полностью реконструировано за 2,4 миллиона евро.

Советник посольства по экономике и коммуникациям Тийна Майберг рассказала порталу ERR, что в ходе реконструкции здания был обновлен его фасад, заменены все технические системы, изменена планировка здания, а помещения получили новое архитектурное решение.

Вся реконструкция обошлась в 2,4 миллиона евро. Посольство начнет работу в новом здании уже на второй неделе июля, на данный момент там завершаются последние строительные работы.