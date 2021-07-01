dv.ee • 1 июля 2021 в 7:47
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Энергетика

Эстонская компания Sunly привлекла 28 млн евро

Основатель и председатель правления Sunly Прийт Лепасепп.  Фото: Andras Kralla/Äripäev

Эстонская компания Sunly, работающая в сфере возобновляемых источников энергии, привлекла от инвесторов 28 млн евро. С помощью этих денег в ближайшие несколько лет компания планирует как минимум удвоить объемы своего портфеля солнечной энергии в Балтии и Польше, пишет Äripäev.

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