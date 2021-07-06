dv.ee • 6 июля 2021 в 14:08
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Пассажиропоток Таллиннского аэропорта резко вырос

Таллиннский аэропорт.  Фото: Liis Treimann

В июне через Таллиннский аэропорт прошло 97 912 пассажиров, что является рекордом с начала пандемии коронавируса. Количество пассажиров почти в четыре раза превышает результаты июня прошлого года, а также в два раза больше майского пассажиропотока, пишет Äripäev.

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