Пассажиропоток Таллиннского аэропорта резко вырос
В июне через Таллиннский аэропорт прошло 97 912 пассажиров, что является рекордом с начала пандемии коронавируса. Количество пассажиров почти в четыре раза превышает результаты июня прошлого года, а также в два раза больше майского пассажиропотока, пишет Äripäev.
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