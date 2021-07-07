Ярослав Тавгень • 7 июля 2021 в 12:13
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Standard хочет выплатить 500 000 евро дивидендов

Мажоритарный акционер Standard AS Энн Вескимяги (справа)  Фото: Andres Haabu

Результаты прошлого года оказались для Standard AS лучше, чем прогнозировали изначально, пишет компания в своём отчёте о хозяйственной деятельности.

Standard предлагает выплатить 500 000 евро в качестве дивидендов за прошлый год. Годом ранее дивиденды составляли 750 000 евро.

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