Каллас: Эстония даст симметричный ответ на высылку дипломата из Петербурга

Кая Каллас. Фото: Liis Treimann

По словам премьер-министра Каи Каллас, со стороны Эстонии последует симметричный ответ на высылку российскими властями консула Марта Лятте, объявленного персоной нон грата, пишет rus.err.ee.

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"В практике международных отношений принято, что если одна сторона высылает [дипломатического работника], то со второй стороны следует симметричный ответ", - заявила Каллас в четверг на пресс-конференции по итогам заседания правительства.

Произошедшее в Санкт-Петербурге она назвала провокацией ФСБ против эстонского дипломата: "Он занимался своей обычной работой в стране пребывания и в соответствии со всеми правовыми актами".

"Вне сомнений следует ждать симметричного ответа [на высылку консула]", - подчеркнула Каллас.

В среду власти РФ объявили Лятте персоной нон грата, предписав ему покинуть страну в течение 48 часов, обвинив в получении от российского гражданина "материалов закрытого характера".