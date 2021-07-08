Каллас: Эстония даст симметричный ответ на высылку дипломата из Петербурга
По словам премьер-министра Каи Каллас, со стороны Эстонии последует симметричный ответ на высылку российскими властями консула Марта Лятте, объявленного персоной нон грата, пишет rus.err.ee.
"В практике международных отношений принято, что если одна сторона высылает [дипломатического работника], то со второй стороны следует симметричный ответ", - заявила Каллас в четверг на пресс-конференции по итогам заседания правительства.
Произошедшее в Санкт-Петербурге она назвала провокацией ФСБ против эстонского дипломата: "Он занимался своей обычной работой в стране пребывания и в соответствии со всеми правовыми актами".
"Вне сомнений следует ждать симметричного ответа [на высылку консула]", - подчеркнула Каллас.
В среду власти РФ объявили Лятте персоной нон грата, предписав ему покинуть страну в течение 48 часов, обвинив в получении от российского гражданина "материалов закрытого характера".