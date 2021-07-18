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Суд высказался против остановки строительства маслозавода в Аувере

Тартуский окружной суд удовлетворил ходатайство энергетической компании Enefit Power и отменил первичную правовую защиту, из-за которой было приостановлено действие разрешения на строительство завода по производству сланцевого масла в Ида-Вирумаа, сообщает ERR.

Фото: Андрас Кралла

В апреле прошлого года экологические активисты из недоходной организации MTÜ Loodusvõlu обратились в административный суд с требованием аннулировать разрешение на строительство маслозавода Enefit 282, выданное горуправой Нарва-Йыэсуу, напоминает ERR.