dv.ee • 18 июля 2021 в 11:16
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Сланец

Суд высказался против остановки строительства маслозавода в Аувере

Тартуский окружной суд удовлетворил ходатайство энергетической компании Enefit Power и отменил первичную правовую защиту, из-за которой было приостановлено действие разрешения на строительство завода по производству сланцевого масла в Ида-Вирумаа, сообщает ERR.

Фото: Андрас Кралла

В апреле прошлого года экологические активисты из недоходной организации MTÜ Loodusvõlu обратились в административный суд с требованием аннулировать разрешение на строительство маслозавода Enefit 282, выданное горуправой Нарва-Йыэсуу, напоминает ERR.

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