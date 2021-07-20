Полугодовая прибыль LHV выросла в два раза до 24,3 млн евро
В первом полугодии концерн LHV Group получил консолидированную чистую прибыль в размере 24,3 миллиона евро, что более чем в два раза больше, чем за тот же период прошлого года, пишет rus.err.ee.
По словам руководителя предприятия Мадиса Тоомсалу, экономика Эстонии растет, а доверие предприятий и потребителей восстанавливается.
Чистая прибыль банка LHV в первом полугодии составила 28,3 миллиона евро, а компании LHV Varahaldus и LHV Kindlustus потерпели убытки - 2,9 миллиона евро и 388 тысяч евро соответственно.
Объем активов LHV Group на конец второго квартала составил 5,86 миллиарда евро, а объем депозитов вырос на 188 млн евро до 4,92 млрд евро.
Консолидированный кредитный портфель предприятия увеличился на 97 млн евро до 2,4 млрд евро.