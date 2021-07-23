Arianna Jater • 25 июля 2021 в 13:53
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Сектор общепита с опаской ждет осени: не исключены новые сокращения
Официантка кафе Kohalik Маарья работает здесь с июля. В начале осени она вернется к учебе, но надеется, что сможет работать параллельно. Собственник кафе же не уверен, что работы хватит даже постоянному составу. Фото: Andras Kralla
Этим летом предприятия общепита столкнулись с серьезной проблемой нехватки рабочей силы: чтобы привлечь квалифицированный персонал, им приходилось переманивать работников у конкурентов, предлагая им более высокую зарплату. Те, кому это было не по карману, обучали молодежь, которая весной вернется в школу. И все же у собственников есть заботы и посерьезнее, чем возвращение молодых работников в учебные заведения.
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