Сектор общепита с опаской ждет осени: не исключены новые сокращения

Официантка кафе Kohalik Маарья работает здесь с июля. В начале осени она вернется к учебе, но надеется, что сможет работать параллельно. Собственник кафе же не уверен, что работы хватит даже постоянному составу. Фото: Andras Kralla

Этим летом предприятия общепита столкнулись с серьезной проблемой нехватки рабочей силы: чтобы привлечь квалифицированный персонал, им приходилось переманивать работников у конкурентов, предлагая им более высокую зарплату. Те, кому это было не по карману, обучали молодежь, которая весной вернется в школу. И все же у собственников есть заботы и посерьезнее, чем возвращение молодых работников в учебные заведения.