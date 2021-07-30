dv.ee • 30 июля 2021 в 13:18
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Медицина

AstraZeneca планирует повысить стоимость вакцины

Иллюстративное фото.  Фото: Shutterstock

В дальнейшем AstraZeneca не планирует производить вакцину от коронавируса без получения прибыли. Как только все предыдущие договоренности будут выполнены, компания намеревается начать повышение цен, cообщил глава англо-шведской фармацевтической компании Паскаль Сорио.

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