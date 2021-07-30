AstraZeneca планирует повысить стоимость вакцины
В дальнейшем AstraZeneca не планирует производить вакцину от коронавируса без получения прибыли. Как только все предыдущие договоренности будут выполнены, компания намеревается начать повышение цен, cообщил глава англо-шведской фармацевтической компании Паскаль Сорио.
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