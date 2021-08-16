dv.ee • 16 августа 2021 в 10:53
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Девелоперскую компанию Capital Mill возглавит Каарел Лойгу

Каарел Лойгу - управленец с 20-летним опытом работы в банковской сфере - возглавит девелоперскую компанию Capital Mill, которая собирается расширить свое присутствие в странах Балтии, сообщает Äripäev.

Каарел Лойгу  Фото: Андрес Раудъялг

Лойгу - топ-менеджер с 20-летним опытом работы в банковской сфере, последние три года возглавлял отдел корпоративных финансов Coop Pank, пишет Äripäev.

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