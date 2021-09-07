Банкротные управляющие снизили стартовую цену аукциона Т1

Стоимость алюминия выросла до десятилетнего максимума после госпереворота в Гвинее

В понедельник цены на алюминий выросли до десятилетнего максимума. Рост цен произошел на фоне переворота в Гвинее, которая является вторым по величине производителем бокситов в мире. Боксит - важнейшая алюминиевая руда, из которой и добывается металл в промышленных масштабах, пишет

В понедельник цены на алюминий выросли до десятилетнего максимума. Рост цен произошел на фоне переворота в Гвинее, которая является вторым по величине производителем бокситов в мире. Боксит - важнейшая алюминиевая руда, из которой и добывается металл в промышленных масштабах, пишет