dv.ee • 2 августа 2021 в 6:32
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Недвижимость

Стартовую цену Т1 считает нереальной даже крупнейший кредитор

Столичный торговый центр Т1 выставлен на аукцион в счет погашения долгов собственника. Стартовая цена составляет 85 млн евро, однако даже крупнейший кредитор сомневается, что по такой цене торговый центр удастся продать, сообщает Äripäev.

Торговый центр Т1 в Таллинне  Фото: Андрас Кралла

Крупнейшим кредитором владеющей центром Т1 фирмы Tallinna Moekombinaat, в отношении которой проводится процедура банкротства, является люксембургская компания Lintgen Adjacent Investments S.a.r.l, напоминает Äripäev.

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