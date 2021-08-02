Стартовую цену Т1 считает нереальной даже крупнейший кредитор

Столичный торговый центр Т1 выставлен на аукцион в счет погашения долгов собственника. Стартовая цена составляет 85 млн евро, однако даже крупнейший кредитор сомневается, что по такой цене торговый центр удастся продать, сообщает Äripäev.

Торговый центр Т1 в Таллинне Фото: Андрас Кралла

Крупнейшим кредитором владеющей центром Т1 фирмы Tallinna Moekombinaat, в отношении которой проводится процедура банкротства, является люксембургская компания Lintgen Adjacent Investments S.a.r.l, напоминает Äripäev.