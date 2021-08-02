Стартовую цену Т1 считает нереальной даже крупнейший кредитор
Столичный торговый центр Т1 выставлен на аукцион в счет погашения долгов собственника. Стартовая цена составляет 85 млн евро, однако даже крупнейший кредитор сомневается, что по такой цене торговый центр удастся продать, сообщает Äripäev.
Крупнейшим кредитором владеющей центром Т1 фирмы Tallinna Moekombinaat, в отношении которой проводится процедура банкротства, является люксембургская компания Lintgen Adjacent Investments S.a.r.l, напоминает Äripäev.
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