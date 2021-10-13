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    Бюро данных по борьбе с отмыванием денег хочет аннулировать все криптовалютные лицензии

    Новый руководитель Бюро данных по борьбе с отмыванием денег (RAB) Матис Мяэкер считает, что государство должно отозвать все ранее выданные лицензии на операции с криптовалютой и начать процесс лицензирования с нуля, сообщает Eesti Ekspress.

    Руководитель Бюро данных по борьбе с отмыванием денег Матис Мяэкер.Фото: Финансовая инспекция
    Объемы криптовалютного бизнеса за последние годы значительно увеличились, и этот рынок все больше привлекает различного рода мошенников, отметил Мяэкер в интервью Eesti Ekspress.
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