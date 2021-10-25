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dv.ee

25 октября 2021 в 7:54 Поделиться:









Сравнение заработной платы: врачам предлагают больше, чем депутатам Рийгикогу

Обзор предложений о работе с указанием заработной платы, опубликованных на портале поиска работы CVKeskus.ee за последние месяцы, показал, что самый высокий заработок предлагается в объявлениях о работе, адресованных врачам, где средняя предлагаемая зарплата превышает оклад депутатов Рийгикогу.

Купюры достоинством в 100 евро (иллюстративное фото). Фото: Heinz-Peter Bader, Reuters/Scanpix

Согласно анализу, проведенному специалистами портала CVKeskus.ee, больше других зарабатывают опытные врачи – диапазон предлагаемой им зарплаты составляет в среднем от 4050 до 5450 евро.