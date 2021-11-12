Налоговые поступления за первые девять месяцев увеличились на 12,2%

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Инвестор
Торги акциями латвийского продавца топлива Virši начались с роста курса
Сегодня на альтернативном рынке First North Рижской фондовой биржи начались торги акциями латвийского продавца топлива и альтернативной энергии Virši. После открытия торгов курс акций составлял 4,64 евро, сообщает Äripäev.
Сегодня на альтернативном рынке First North Рижской фондовой биржи начались торги акциями латвийского продавца топлива и альтернативной энергии Virši. После открытия торгов курс акций составлял 4,64 евро, сообщает Äripäev.
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«Самоуправления должны развивать свой бизнес-потенциал»
Возможности местных самоуправлений по стимулированию деловой активности на местном уровне ограничены, с одной стороны, нехваткой рабочей силой, а с другой - недостатком инвестиций. Но даже при ограниченных ресурсах пути выведения экономический жизни региона на путь роста никуда не исчезли, и четкие цели и целенаправленная работа приближают к достижению нужного результата, считает Хейкки Мяки, эксперт по аренде рабочей силы и руководитель предоставляющего рабочую силу предприятия Finesta.
Возможности местных самоуправлений по стимулированию деловой активности на местном уровне ограничены, с одной стороны, нехваткой рабочей силой, а с другой - недостатком инвестиций. Но даже при ограниченных ресурсах пути выведения экономический жизни региона на путь роста никуда не исчезли, и четкие цели и целенаправленная работа приближают к достижению нужного результата, считает Хейкки Мяки, эксперт по аренде рабочей силы и руководитель предоставляющего рабочую силу предприятия Finesta.
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План властей: работники из третьих стран смогут оставаться в Эстонии на более долгий срок
Намеренно или нет, министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть на прошлой неделе публично выдал информацию о том, что государство планирует пересмотреть правила пребывания иностранных работников в Эстонии. Несмотря на заявление Суття, чиновники, готовящие соответствующий план, пока не спешат делиться деталями.
Намеренно или нет, министр предпринимательства и информационных технологий Андрес Сутть на прошлой неделе публично выдал информацию о том, что государство планирует пересмотреть правила пребывания иностранных работников в Эстонии. Несмотря на заявление Суття, чиновники, готовящие соответствующий план, пока не спешат делиться деталями.
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Вкус биржи: пелотон, не гони ложь идей
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
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