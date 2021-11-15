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    Рапорт: социальный налог все хуже выполняет свою функцию

    Руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов.Фото: Raul Mee

    Поступления социального налога способны покрывать все меньшую часть финансирования социальных услуг, следует из отчета Центра мониторинга развития, который будет опубликован на этой неделе. По мнению руководителя центра, возможно, следует объединить подоходный и социальный налоги.

    В отчете, носящем название «Налоговая структура, ориентированная на будущее. Сценарии до 2035 года» („Tulevikukindel maksustruktuur. Stsenaariumid aastani 2035“), показано, что переход работников с трудовых договоров на договоры подряда снижает отчисления на социальное обеспечение почти на 40 миллионов евро в год.
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