Подсказка

Владимир Вайнгорт

29 августа 2021 в 7:45 Поделиться:









Вайнгорт: можно не сомневаться, что число товариществ с одним «товарищем» круто рванет вверх

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla/Äripäev

«Бывают странные сближения» (А. С. Пушкин). В одно время два эстонских министерства выпустили на согласование два проекта законов. Министерство финансов предлагает установление сплошного контроля за движением работников на стройплощадках (о котором мне уже приходилось писать в одном из предыдущих номеров „ДВ“). А Министерство юстиции добивается изменений в Коммерческом кодексе, которые - если их примут - полностью обесценят инициативу Минфина по усилению полицейщины в сфере налогового контроля.

Среди изменений, предлагаемых Минюстом, есть заметные упрощения в части выплаты дивидендов паевыми товариществами, а также существенные облегчения процедур смены владельцев и ликвидации компаний (которая сегодня чрезвычайно муторная).