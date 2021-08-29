Вайнгорт: можно не сомневаться, что число товариществ с одним «товарищем» круто рванет вверх

«Бывают странные сближения» (А. С. Пушкин). В одно время два эстонских министерства выпустили на согласование два проекта законов. Министерство финансов предлагает установление сплошного контроля за движением работников на стройплощадках (о котором мне уже приходилось писать в одном из предыдущих номеров „ДВ“). А Министерство юстиции добивается изменений в Коммерческом кодексе, которые - если их примут - полностью обесценят инициативу Минфина по усилению полицейщины в сфере налогового контроля.
Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт: