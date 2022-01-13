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dv.ee

13 января 2022 в 14:47 Поделиться:









Кая Каллас: при необходимости мы готовы изменить меры поддержки

Премьер-министр Кая Каллас. Фото: Andras Kralla

В четверг правительство не утвердило никаких новых мер поддержки населения в связи с повышением цен на энергоносители, но в дальнейшем готово пойти на этот шаг для устранения узких мест, пишет rus.err.ee.

"Прежде всего, мы подробно обсудили узкие места, в том числе вывод на рынок дополнительных производственных мощностей во избежание повторения таких ценовых пиков, на которых мы застреваем и нуждаемся в помощи, чтобы продолжать развитие возобновляемых источников энергии", - сказала премьер-министр Кая Каллас.

Правительство также контролирует процесс подачи заявок на возмещение энергетических расходов. Тарту выплатит первые суммы пособий уже в четверг, отметила Каллас.

"Мы очень серьезно относимся к обратной связи и критике по поводу узких мест в мерах поддержки и готовы внести изменения в систему, чтобы люди могли получить помощь", - сказала Каллас, добавив, что изменения в мерах будут обсуждаться на следующей неделе.