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    Посольство США призывает американцев покинуть Украину

    Американское посольство в Киеве опубликовало обращение к находящимся в Украине гражданам США, призвав их покинуть страну при первой возможности.

    Посольство США в Киеве.Фото: SERGEI SUPINSKY, AFP
    На сайте посольства американцам предлагаются возможные маршруты эвакуации из Украины: через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию (исключив из маршрута территорию Приднестровья).
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