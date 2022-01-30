Посольство США призывает американцев покинуть Украину
Американское посольство в Киеве опубликовало обращение к находящимся в Украине гражданам США, призвав их покинуть страну при первой возможности.
Посольство США в Киеве.Фото: SERGEI SUPINSKY, AFP
На сайте посольства американцам предлагаются возможные маршруты эвакуации из Украины: через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию (исключив из маршрута территорию Приднестровья).
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