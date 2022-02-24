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dv.ee

24 февраля 2022 в 17:12 Поделиться:









МИД Эстонии не рекомендует посещать Беларусь и Россию

Фото: Andrey Rudakov

В связи с военными действиями России МИД Эстонии рекомендует без крайней необходимости не выезжать в Республику Беларусь и Российскую Федерацию.

Граждан Эстонии, находящихся в Беларуси, просят взвесить свою необходимость нахождения в стране и по возможности вернуться в Эстонию, передает rus.err.ee . Граждан Эстонии, пребывающих в Беларуси, обязательно просят зарегистрироваться на сайте МИД Reisi Targalt.

Также МИД рекомендует без крайней необходимости не выезжать в Россию. Следует полностью избегать поездок в районы, граничащие с Украиной. Граждан Эстонии, пребывающих в России, обязательно просят зарегистрироваться на сайте МИД Reisi Targalt.