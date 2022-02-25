Зеленский объявил о всеобщей мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мобилизация должна проводиться в течение 90 суток со дня вступления в силу указа на всей территории Украины.
Генштабу Вооруженных Сил Украины поручено определить очередность и объемы призыва военнообязанных, резервистов и транспортных средств национальной экономики в пределах общего срока мобилизации, сообщает "Украинская правда".
Кабинету министров поручено обеспечить финансирование и принять в пределах полномочий другие меры, связанные с объявлением и проведением общей мобилизации.