Война в Украине: Херсон окружен, выводить валюту из России запрещено
Спутниковые снимки российской военной колонны неподалеку от Киева.Фото: BLACKSKY, Handout via REUTERS
Сегодня - шестой день военного вторжения России в Украину. "Деловые Ведомости" сообщают о самых важных новостях на утро 1 марта:
• Мэр Херсона заявил о блокировке города российскими военными. На въезде в город установлены российские блок-посты, пишет "Украинская правда". По словам местных журналистов, в Херсоне уже ощущаются проблемы с продовольствием.
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