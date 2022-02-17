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    Анализ рисков: обеспокоены ли предприниматели накалом страстей между Россией и Украиной?

    Иллюстративное фото. Фото: AFP/Scanpix

    Хотя эстонские предприниматели и не считают вероятным вторжение России в Украину, они все же ведут подготовку на тот случай, если конфликт, длящийся уже восемь лет, перерастет в большую войну.

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