«И тогда мы поняли, что нам некуда ехать». Очевидцы описывают происходящее в Украине

Люди в очереди за водой в Киеве 24 февраля. Фото: Emilio Morenatti, TT Nyhetsbyrån, Scanpix

Все крупные города Украины, включая Киев, Харьков, Одессу и Николаев подверглись ракетным обстрелам и бомбардировкам. ДВ связались с очевидцами событий и попросили рассказать, что происходит с ними и их близкими.

Россия в четверг начала военное вторжение в Украину. Ракетным обстрелам и бомбардировкам подверглись все крупные города страны, включая Киев, Харьков, Одессу, Николаев.

За сутки российские военные части, вторгшиеся в страну с востока, юга и севера, достигли Киева. По оценкам ООН, за последние 24 часа Украину покинуло свыше 100 000 беженцев.

ДВ связались с очевидцами событий и попросили рассказать, что происходит с ними и их близкими.

В окруженном городе остались близкие

Ирина Пильгуй, Сумы (город находится на северо-востоке Украины, недалеко от границы. В пятницу вечером Минобороны России заявило, что российские войска блокировали Сумы и соседний город Конотоп)

«Мой папа проснулся около 6 утра (в четверг – ред.). Ему позвонили по телефону, попросили на машине отвезти в Ромны (Сумская область в направлении Киева - ред.) женщину с ребёнком. Он спросил: «что случилось?» Потом из окна увидел, как все собираются - мы живем в доме, где практически одни пограничники. Пограничники начали массово вывозить свои семьи. Дальше он набрал в Киев и ему сказали, что началась война <…>. Он разбудил нас всех, и мы начали быстро собираться и ехать в село – у нас здесь бабушка. В принципе в селе казалось безопаснее, потому что нападали в первую очередь на большие города. Мы вообще рядом с границей живем.

В селе казалось безопаснее, потому что нападали в первую очередь на большие города

Мы быстро собрали вещи, мы не были готовы к этому абсолютно, у нас не было приготовленных вещей. Мы планировали идти на работу и заниматься своими делами. <…>

В полвосьмого уже выехали из города. Было много людей на выезде, но в принципе мы проехали город быстро. По дороге была колонна машин - наверное больше 15-ти. Было видно, как собирались наши БТР, затем мы как доехали в Терны (село в Сумской области - ред.) Было слышно какие-то взрывы.

Целый день были в селе. Было слышно технику, очень далекие выстрелы, но они были редкими. <…> Из новостей узнали, что техника проходила рядом с нами <…>.

Cегодня (в пятницу – ред.) рядом с нами танки ехали то на Недригайлов (в направлении Киева - ред.), то обратно…

«Стараемся оперативно реагировать на новости, потому что если рядом будут стрелять, то, конечно, мы тоже под угрозой».

Мы все на взводе, переживаем. Следим за новостями в Сумах, Ахтырке, Конотопе. Стараемся оперативно реагировать на новости, потому что если рядом будут стрелять, то, конечно, мы тоже под угрозой. В Сумах близкие, родные остались и очень тревожно…

«И тогда мы поняли, что нам некуда ехать»

Полина, Харьков:

«24 февраля в 5 утра я проснулась от взрывов, подумав, что это фейерверк. Потом поняла, что взрывы слишком громкие, спустя несколько секунд, я поняла, что это. Я боялась даже выглянуть в окно и посмотреть, что там, потому что думала, что в окна могут стрелять.

Я готовилась к этому с 16 февраля, когда начали появляться слухи о том, что Россия будет наступать на Украину. Папа сказал мне собрать самые необходимые вещи в сумку или написать список, чтобы в случае чего быстро собраться и уехать. К сожалению, этот список мне пригодился. Мы собрали документы, немного одежды, корм для собак и пошли к папе в машину.

Я готовилась к этому с 16 февраля

Всех трясёт, брата тошнит от нервов, остальные держатся и не показывают свой страх.

Мы собрались ехать в сторону западной Украины, у папы был заранее подготовленный план маршрута: полтавское направление, Кропивницкий (центральная Украина – ред.), и дальше...

Мы выехали очень рано <…> - как только прогремели первые взрывы, мы уже начали собирать вещи и уезжать, так что в 6 утра мы были уже на окружной. Мы начали выезжать из Харькова: огромные очереди на заправках, в машинах люди, дети, животные, огромные пробки. Из магазинов все выходят с огромными бутылками воды, пакетами еды, все бегут, очень страшно. По дороге едут танки, огромные военные машины, их все пропускают.

Мы начали выезжать из Харькова: огромные очереди на заправках, в машинах люди, дети, животные, огромные пробки.

Мы выехали из Харьковской области в Полтавскую, к этому моменту взрывы появились по всей Украине. В Киеве, Херсоне, Львове и Ивано-Франковске. И тогда мы поняли, что нам тупо некуда ехать. Мы остановились в каком-то поле, дождались остальных родственников и начали думать, что делать дальше. Потому что ситуация ухудшалась и на Западной Украине, куда мы держали путь.

Нами было принято решение остаться в какой-то глухой деревне. Сейчас мы находимся тут (по состоянию на вечер пятницы – ред.) <…>, никаких взрывов не слышно, людей тут мало, в магазинах есть все кроме хлеба и мяса».

15 часов на границе

«Бомбят город с ночи и весь день», - сказала ДВ Екатерина, которая в пятницу смогла покинуть Киев и территорию Украины. – «Никто не ходит на работу, дети два дня в школах не были, даже дистанционное нет возможности сделать. Потому что, опять же, воздушная тревога несколько раз в день».

На границе с Польшей со стороны Украины, на ККП Краковец, большая очередь. Екатерина простояла в очереди 15 часов.

Благодаря тому, что у мужа Екатерины чешское гражданство, они всей семье смогли покинуть территорию Украины. По ее словам, из-за общей мобилизации мужчин с украинским гражданством в возрасте от 18 до 60 лет через границу. «Мужчин не выпускают из страны, и им пришлось разворачивать машины. Мы видели сцену расставания семьи, которая добиралась на автобусе. Семьи плакали, словно видятся в последний раз», - рассказала она.