Компания Seedco Ukraine была основана двумя партнерами - эстонской и украинской фирмой, строительство завода обошлось в 2,6 млн евро. На фото - директор предприятия Игорь Денисюк. Фото: Liis Treimann

Эпицентр

Дмитрий Фефилов

16 февраля 2022 в 11:06

Эстонско-украинская компания: война войной, а расходы уже выросли

Нагнетание обстановки вокруг Украины до сих пор не мешало эстонско-украинской аграрной компании Seedco Ukraine вести свою деятельность. Хотя директор фирмы признает, что времена "нервные и тревожные", компания пока считает для себя приоритетными совсем другие темы и проблемы.

Компания Seedco Ukraine была основана в 2014 году двумя партнерами. Один из них - эстонская семейная фирма Letofin, которая существует с 1994 года и в свое время занималась продажей топлива, но позднее переключилась на зерновые культуры. Второй – украинское сельхозпредприятие «Інтер», которому принадлежит 40 000 гектаров земли в стране и зерновой элеватор. На территории этого элеватора, в небольшом городе Ичня недалеко от Киева и располагается завод Seedco.