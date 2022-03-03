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Деловые Ведомости

3 марта 2022 в 13:24 Поделиться:









ДВ на время открывают статьи, чтобы обеспечить предпринимателей качественной и актуальной информацией

Уважаемые читатели!

В последние дни интерес людей к информации об экономике и влиянии санкций на бизнес значительно возрос.

Редакция "Деловых ведомостей" в сотрудничестве c Äripäev помогает эстонским предприятиям сориентироваться в потоке информации.

Мы стараемся показать реальную картину того, как война в Украине и санкции влияют на экономику нашей страны, и дать предпринимателям Эстонии информацию, которая поможет принимать дальнейшие решения.

Лучшее, что мы можем сделать для нашей аудитории в это время – оперативно и качественно выполнять свою работу, опираясь на стандарты журналистской деятельности. Чтобы результаты этой работы были доступны максимальному числу предпринимателей Эстонии, в течение некоторого периода мы будем публиковать часть материалов без пейволла, т.е. бесплатно.

Желаем вам спокойствия и мудрости!

С уважением,

Полина Волкова

главный редактор ДВ