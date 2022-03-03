ДВ на время открывают статьи, чтобы обеспечить предпринимателей качественной и актуальной информацией
Уважаемые читатели!
В последние дни интерес людей к информации об экономике и влиянии санкций на бизнес значительно возрос.
Редакция "Деловых ведомостей" в сотрудничестве c Äripäev
помогает эстонским предприятиям сориентироваться в потоке информации.
Мы стараемся показать реальную картину того, как война в Украине и санкции влияют на экономику нашей страны, и дать предпринимателям Эстонии информацию, которая поможет принимать дальнейшие решения.
Лучшее, что мы можем сделать для нашей аудитории в это время – оперативно и качественно выполнять свою работу, опираясь на стандарты журналистской деятельности. Чтобы результаты этой работы были доступны максимальному числу предпринимателей Эстонии, в течение некоторого периода мы будем публиковать часть материалов без пейволла, т.е. бесплатно.
Желаем вам спокойствия и мудрости!
С уважением,
Полина Волкова
главный редактор ДВ
P.S: Если вы считаете, что можете быть полезны нашей редакции, или у вас есть информация, которой вы хотели бы поделиться, обращайтесь: [email protected]
Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт: