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    ДВ на время открывают статьи, чтобы обеспечить предпринимателей качественной и актуальной информацией

    Уважаемые читатели!

    В последние дни интерес людей к информации об экономике и влиянии санкций на бизнес значительно возрос.
    Редакция "Деловых ведомостей" в сотрудничестве c Äripäev помогает эстонским предприятиям сориентироваться в потоке информации.
    Мы стараемся показать реальную картину того, как война в Украине и санкции влияют на экономику нашей страны, и дать предпринимателям Эстонии информацию, которая поможет принимать дальнейшие решения.
    Лучшее, что мы можем сделать для нашей аудитории в это время – оперативно и качественно выполнять свою работу, опираясь на стандарты журналистской деятельности. Чтобы результаты этой работы были доступны максимальному числу предпринимателей Эстонии, в течение некоторого периода мы будем публиковать часть материалов без пейволла, т.е. бесплатно.
    Желаем вам спокойствия и мудрости!
    С уважением,
    Полина Волкова
    главный редактор ДВ
    P.S: Если вы считаете, что можете быть полезны нашей редакции, или у вас есть информация, которой вы хотели бы поделиться, обращайтесь: [email protected]

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Влияние санкций
ДВ на время открывают статьи, чтобы обеспечить предпринимателей качественной и актуальной информацией
Уважаемые читатели!
Уважаемые читатели!
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Инвестор
Цена на газ в Европе обновила рекорд
Европейские и британские цены на газ резко выросли в среду, поскольку страны заявили, что санкции ЕС против России могут повлиять на поставки газа.
Европейские и британские цены на газ резко выросли в среду, поскольку страны заявили, что санкции ЕС против России могут повлиять на поставки газа.
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Mнение
Ответ Лидии Ивановой: ведя бизнес с Россией, надо быть готовым к рискам
Владелец Group Logistics OÜ Лидия Иванова в интервью ДВ сказала, что война в Украине и санкции против России наносят удар по её бизнесу и другим эстонским компаниям. Владелец Büroomaailm Юрий Росс считает, что, ведя бизнес с Россией и Беларусью, предприниматели должны быть готовы к любым рискам, а рассуждать об уроне местному бизнесу на фоне жертв в Украине – неправильно.
Владелец Group Logistics OÜ Лидия Иванова в интервью ДВ сказала, что война в Украине и санкции против России наносят удар по её бизнесу и другим эстонским компаниям. Владелец Büroomaailm Юрий Росс считает, что, ведя бизнес с Россией и Беларусью, предприниматели должны быть готовы к любым рискам, а рассуждать об уроне местному бизнесу на фоне жертв в Украине – неправильно.
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Эпицентр
Эстонские бизнесмены, принявшие украинских беженцев: им скоро нужна будет работа
В понедельник в Эстонию прибыли первые автобусы с бегущими от войны украинцами, которым, по словам доставивших их сюда предпринимателей, вскоре понадобится работа. Бизнесмены считают, что эстонские законы нужно изменить таким образом, чтобы упростить прием беженцев на работу. Правительство обсудит этот вопрос.
В понедельник в Эстонию прибыли первые автобусы с бегущими от войны украинцами, которым, по словам доставивших их сюда предпринимателей, вскоре понадобится работа. Бизнесмены считают, что эстонские законы нужно изменить таким образом, чтобы упростить прием беженцев на работу. Правительство обсудит этот вопрос.
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Деловые люди: что происходит с ценами на нефть и газ? Каковы перспективы?
В свежем выпуске подкаста “Деловые люди” принял участие основатель консалтинговой компании Balesene OÜ и внештатный профессор Университета Восточной Финляндии Андрей Белый.
В свежем выпуске подкаста “Деловые люди” принял участие основатель консалтинговой компании Balesene OÜ и внештатный профессор Университета Восточной Финляндии Андрей Белый.
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