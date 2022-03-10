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10 марта 2022 в 13:55 Поделиться:









Confido приглашает к сотрудничеству украинских медиков, вынужденных покинуть страну

Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

Медицинский центр Confido просит связаться с ним всех квалифицированных врачей, медсестёр, психологов и других медицинских работников, вынужденных покинуть Украину из-за войны, чтобы помочь им найти работу по специальности в Эстонии. Обращаться следует по электронной почте [email protected]

«Мы уверены, что медицинские работники, которым внезапно пришлось стать военными беженцами, хотят как можно скорее продолжить работать по профессии. То есть, оказывать помощь тем, кто в ней нуждается, потому что это их миссия. Коллектив Confido хочет максимально поддержать их в этом стремлении», - подчеркнула Пирет Пылдре-Вахур, руководитель по персоналу Медицинского центра Confido, добавив, что это касается как имеющих соответствующее образование врачей, медсестёр, психологов, так и любого другого медицинского персонала.

«Поэтому мы просим всех, кто контактирует с военными беженцами, как можно шире распространить это приглашение, чтобы мы могли вместе искать и находить решения, для того, чтобы медики, получившие образование в Украине, могли использовать свои знания и навыки, поддерживая наших местных медицинских работников в оказании помощи военным беженцам», – сказала Пирет Пылдре-Вахур, отметив, что предприятие со своей стороны также информирует все организации, занимающиеся приёмом беженцев.

Заявления принимаются по электронной почте по адресу [email protected] , на дополнительные вопросы также отвечает специалист по персоналу Лилли Херман +372 5887 5176.

Confido Healthcare Group объединяет клиники, предоставляющие услуги под разными торговыми марками: предлагающий услуги семейных врачей, врачей общего профиля и врачей-специалистов медицинский центр Confido Meditsiinikeskus, открытые в торговых центрах экспресс-клиники Confido Kiirkliinikud, центр психического здоровья Confido Vaimse Tervise Keskus, центр лечения зависимостей Confido Sõltuvusravikeskus, центр здорового образа жизни Confido Heaolukeskus, центр гигиены труда Confido Töötervishoid, радиологический центр Confido Radioloogiakeskus, центр лазерного лечения Confido Laserravikeskus и центр дневной хирургии Confido Päevakirurgiakeskus и центр оценки трудоспособности Confido Töövõime Hindamise Keskus. Кроме того, в группу входит Perearsti Nõuandeliin OÜ, которое является оператором консультационного телефона семейных врачей 1220.