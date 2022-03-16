Список: новые санкции ЕС против России
Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock
15 марта был опубликован полный список новых санкций ЕС против России. Русская служба Би-Би-Си рассказывает, что попало под санкции.
Люди:
▪ Роман Абрамович, миллиардер
▪ Тигран Худавердян, глава “Яндекса”
всего полтора десятка человек, здесь
полный список
Компании:
▪ "Роснефть"
▪ "Объединённая судостроительная корпорация"
▪ "Объединённая авиастроительная корпорация"
всего десяток компаний, полный список здесь
Поставки в Россию:
▪ автомобили и другие средства перевозки людей стоимостью более 50 тысяч евро
▪ фуникулеры, горнолыжные подъемники,
▪ мотоциклы и запчасти стоимостью более 5 тысяч евро
▪ предметы роскоши стоимостью более 300 евро за штуку
Закупки в России:
▪ сталь и металлопродукция
Финансы:
▪ запрет на инвестиции и кредитование нефтегазовой отрасли России
▪ запрет на присвоение кредитных рейтингов российским эмитентам
Против России уже введено больше санкций, чем против какой бы то ни было страны мира.
После вторжения в Украину она обошла в рейтинге изгоев и Северную Корею, и Иран. Опыт этих стран, да и собственный советско-российский опыт, подсказывает, что санкции вводятся быстро, а снимаются десятилетиями.
С другой стороны, из режима санкций всегда делаются исключения, о которых сразу громко стараются не объявлять. Обычно они касаются оплаты покупок российского сырья и завершения уже начатых проектов. Такие исключения сделаны и в четвертом пакете европейских санкций.
Основная цель этих исключений - убедиться, что санкции подорвут возможности России финансировать военную агрессию против Украины, но при этом потери Европы и США будут минимизированы.
На сегодняшний день у России арестовано 300 млрд долларов, или половина золотовалютных резервов, ей не поставляют наличные доллары и евро, крупные банки фактически отрезаны от мировой финансовой системы, авиакомпании лишились доступа к небу, самолетам и запчастям, а США отказались покупать нефть и газ.
Метастазы санкций всегда обширнее самих ограничений, объявленных властями стран Запада, поскольку они заставляют частный бизнес добровольно отказываться от работы в России.
Только в этом году Россия, по разным оценкам, недосчитается от 8% до 30% годового объема ВВП. В прошлом году он составил 1,65 трлн долларов, так что первые грубые прикидки обещают России сокращение экономики по меньшей мере на 130 млрд долларов, а то и на полтриллиона.
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