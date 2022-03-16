  • Поделиться:

    Список: новые санкции ЕС против России

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    15 марта был опубликован полный список новых санкций ЕС против России. Русская служба Би-Би-Си рассказывает, что попало под санкции.

    Люди:
    ▪ Роман Абрамович, миллиардер
    ▪ Тигран Худавердян, глава “Яндекса”
    всего полтора десятка человек, здесь полный список
    Компании:
    ▪ "Роснефть"
    ▪ "Объединённая судостроительная корпорация"
    ▪ "Объединённая авиастроительная корпорация"
    всего десяток компаний, полный список здесь
    Поставки в Россию:
    ▪ автомобили и другие средства перевозки людей стоимостью более 50 тысяч евро
    ▪ фуникулеры, горнолыжные подъемники,
    ▪ мотоциклы и запчасти стоимостью более 5 тысяч евро
    ▪ предметы роскоши стоимостью более 300 евро за штуку
    Закупки в России:
    ▪ сталь и металлопродукция
    Финансы:
    ▪ запрет на инвестиции и кредитование нефтегазовой отрасли России
    ▪ запрет на присвоение кредитных рейтингов российским эмитентам
    Против России уже введено больше санкций, чем против какой бы то ни было страны мира.
    После вторжения в Украину она обошла в рейтинге изгоев и Северную Корею, и Иран. Опыт этих стран, да и собственный советско-российский опыт, подсказывает, что санкции вводятся быстро, а снимаются десятилетиями.
    С другой стороны, из режима санкций всегда делаются исключения, о которых сразу громко стараются не объявлять. Обычно они касаются оплаты покупок российского сырья и завершения уже начатых проектов. Такие исключения сделаны и в четвертом пакете европейских санкций.
    Основная цель этих исключений - убедиться, что санкции подорвут возможности России финансировать военную агрессию против Украины, но при этом потери Европы и США будут минимизированы.
    На сегодняшний день у России арестовано 300 млрд долларов, или половина золотовалютных резервов, ей не поставляют наличные доллары и евро, крупные банки фактически отрезаны от мировой финансовой системы, авиакомпании лишились доступа к небу, самолетам и запчастям, а США отказались покупать нефть и газ.
    Метастазы санкций всегда обширнее самих ограничений, объявленных властями стран Запада, поскольку они заставляют частный бизнес добровольно отказываться от работы в России.
    Только в этом году Россия, по разным оценкам, недосчитается от 8% до 30% годового объема ВВП. В прошлом году он составил 1,65 трлн долларов, так что первые грубые прикидки обещают России сокращение экономики по меньшей мере на 130 млрд долларов, а то и на полтриллиона.

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Война в Украине: Мариуполь покинули еще 20 000 жителей, разминирование территории Украины займет несколько лет Главные новости на утро 16 марта
Эксперт: конфликт в Украине влияет на рынки по всему миру
Никель, нефть, пшеница: как сейчас инвестировать в сырье?
Влияние санкций
Война в Украине: Мариуполь покинули еще 20 000 жителей, разминирование территории Украины займет несколько лет Главные новости на утро 16 марта
Идет двадцать первый день военного вторжения России на территорию Украины. Главные новости на утро 16 марта:
Идет двадцать первый день военного вторжения России на территорию Украины. Главные новости на утро 16 марта:
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Китайский рынок обвалился, западный стабилизируется
Из-за новой волны распространения коронавируса в Китае рынки страны начали неделю с очередного падения. Фьючерсы на индексы западных рынков пока держат удар.
Из-за новой волны распространения коронавируса в Китае рынки страны начали неделю с очередного падения. Фьючерсы на индексы западных рынков пока держат удар.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Экономист: рост цен на сырье может привести к двузначной инфляции
Все мнения
Эпицентр
Андрес Сутть: «Железный занавес» вернулся. Бизнес, связанный с Россией, исчезнет
По словам министра предпринимательства Андреса Суття, прекращение торговли между эстонскими компаниями и Россией неизбежно, и ее восстановления в обозримом будущем не ожидается. При этом сейчас государство не планирует накладывать какие-либо отдельные санкции на эстонские компании, связанные с гражданами России.
По словам министра предпринимательства Андреса Суття, прекращение торговли между эстонскими компаниями и Россией неизбежно, и ее восстановления в обозримом будущем не ожидается. При этом сейчас государство не планирует накладывать какие-либо отдельные санкции на эстонские компании, связанные с гражданами России.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: в минусе на восемь миллиардов, торги остановлены
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение