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16 марта 2022 в 7:48 Поделиться:









Список: новые санкции ЕС против России

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

15 марта был опубликован полный список новых санкций ЕС против России. Русская служба Би-Би-Си рассказывает, что попало под санкции.

Люди:

▪ Роман Абрамович, миллиардер

▪ Тигран Худавердян, глава “Яндекса”

всего полтора десятка человек, здесь полный список

Компании:

▪ "Роснефть"

▪ "Объединённая судостроительная корпорация"

▪ "Объединённая авиастроительная корпорация"

всего десяток компаний, полный список здесь

Поставки в Россию:

▪ автомобили и другие средства перевозки людей стоимостью более 50 тысяч евро

▪ фуникулеры, горнолыжные подъемники,

▪ мотоциклы и запчасти стоимостью более 5 тысяч евро

▪ предметы роскоши стоимостью более 300 евро за штуку

Закупки в России:

▪ сталь и металлопродукция

Финансы:

▪ запрет на инвестиции и кредитование нефтегазовой отрасли России

▪ запрет на присвоение кредитных рейтингов российским эмитентам

Против России уже введено больше санкций, чем против какой бы то ни было страны мира.

После вторжения в Украину она обошла в рейтинге изгоев и Северную Корею, и Иран. Опыт этих стран, да и собственный советско-российский опыт, подсказывает, что санкции вводятся быстро, а снимаются десятилетиями.

С другой стороны, из режима санкций всегда делаются исключения, о которых сразу громко стараются не объявлять. Обычно они касаются оплаты покупок российского сырья и завершения уже начатых проектов. Такие исключения сделаны и в четвертом пакете европейских санкций.

Основная цель этих исключений - убедиться, что санкции подорвут возможности России финансировать военную агрессию против Украины, но при этом потери Европы и США будут минимизированы.

На сегодняшний день у России арестовано 300 млрд долларов, или половина золотовалютных резервов, ей не поставляют наличные доллары и евро, крупные банки фактически отрезаны от мировой финансовой системы, авиакомпании лишились доступа к небу, самолетам и запчастям, а США отказались покупать нефть и газ.

Метастазы санкций всегда обширнее самих ограничений, объявленных властями стран Запада, поскольку они заставляют частный бизнес добровольно отказываться от работы в России.

Только в этом году Россия, по разным оценкам, недосчитается от 8% до 30% годового объема ВВП. В прошлом году он составил 1,65 трлн долларов, так что первые грубые прикидки обещают России сокращение экономики по меньшей мере на 130 млрд долларов, а то и на полтриллиона.