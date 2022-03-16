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16 марта 2022 в 15:07 Поделиться:









Дети военных беженцев из Украины смогут продолжить учебу в Таллинне

Иллюстративное фото. Фото: Erik Prozes

Таллинн готов предоставить прибывшим украинским беженцам – детям и подросткам – возможность продолжить обучение как в дошкольных и общеобразовательных, так и в профессиональных учебных заведениях, сообщает столичная пресс-служба.

Получившие временную защиту граждане Украины должны сообщить о желании получить место в детском саду или в муниципальной школе, обратившись в Центр встречи беженцев по адресу Нийне, 2. После этого с семьями свяжется Таллиннский департамент образования. Учреждение также проводит семинары для семей из Украины.

Вице-мэр Вадим Белобровцев отметил, что жители Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома, нуждаются в доброжелательном отношении.

Для того, чтобы дети из Украины смогли продолжить учебу в Таллинне, город разработал первичный, то есть краткосрочный план, который рассчитан до конца текущего 2021/22 учебного года.

«При разработке этого плана мы учитывали, что дети нуждаются во времени на адаптацию к новым условиям, и у нас пока нет представления относительно того, сколько ребят останутся жить в Таллинне и продолжат здесь обучение. Мы также разрабатываем долгосрочный план, который позволит нам подготовиться к новому учебному году, - пояснил вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев. – В соответствии с краткосрочным планом мы организуем для детей занятия в формате воскресной школы – дети смогут участвовать в деятельности по интересам и изучать некоторые предметы, такие как физкультура, искусство и музыка. Мы также уже начали предлагать места в школах. Предлагать детям занятия в формате воскресной школы на сегодняшний день готовы 14 столичных школ. Судя по всему, этого будет недостаточно, поэтому мы продолжаем искать учебные заведения, которые могли бы предложить такой вариант обучения».

К настоящему моменту военные беженцы из Украины нуждаются примерно в 400 местах в детских садах и 1200 местах в школах.

Для получения образовательных услуг необходимо иметь временную защиту, эстонский личный код и постоянное место жительства. С 9 марта военные беженцы из Украины и члены их семей могут подавать в Департамент полиции и погранохраны ходатайства о предоставлении временной защиты, то есть вида на жительство сроком на один год. После предоставления временной защиты военные беженцы получают такие же права, как и у жителей Эстонии, в том числе право здесь учиться.

Согласно Конституции Эстонской Республики, у каждого есть право на образование. Основное образование (с 1 по 9 класс) является обязательным. В первый класс зачисляют детей, которым по состоянию на 1 октября текущего года исполнилось 7 лет. В школе необходимо учиться до получения аттестата об окончании основной школы или достижения 17 лет. Эти же условия действуют для детей с гражданством другого государства. В государственных и муниципальных общеобразовательных школах обучение бесплатное.

Таллинн предлагает возможность получения дошкольного образования (детские сады и центры по присмотру за детьми дошкольного возраста), основного образования (общеобразовательные школы для детей и молодежи, на которых распространяется обязанность посещать школу), профессионального образования, а также участия в деятельности по интересам и занятиях в молодежных центрах.