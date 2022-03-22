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dv.ee

22 марта 2022 в 9:09 Поделиться:









Сооснователь Pipedrive отправляет в Украину машины с помощью

Один из основателей компании по разработке программного обеспечения Pipedrive Рагнар Сассь покупает в Эстонии машины, чтобы отправить их с грузом помощи в Украину.

Один из основателей компании Pipedrive Рагнар Сассь. Фото: Андрас Кралла

Сассь сообщил в "Фейсбуке", что намерен отправить в Украину по меньшей мере шесть машин с медикаментами и медицинскими приборами, электрогенераторами, фонариками, радиоприемниками и другими необходимыми в условиях войны вещами, пишет Ärileht

Из Литвы в Украину по аналогичной схеме было направлено уже около 100 автомобилей, теперь к инициативе присоединяется и Эстония.

В Украину машины с грузом помощи доставит команда коворкинга LIFT99 KYIV.

Помимо предметов первой помощи, Сассь планирует направить в Украину обмундирование, в том числе наколенники, тактические разгрузочные жилеты, армейские рюкзаки, маскировочные костюмы, термобелье, а также приборы ночного видения.