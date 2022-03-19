Биржа

Богдан Вальд

19 марта 2022 в 12:58 Поделиться:









Украина привлекает сотни миллионов долларов благодаря военным облигациям. Что это за инструмент?

Полученные от продажи облигаций средства пойдут на финансирование нужд армии и бюджета страны. Фото: Vincenzo Circosta

Украина - первая европейская страна, которая со времен Второй мировой войны выпустила военные облигации, предложив инвесторам поддержать армию и обороняющееся государство. Специально для ДВ украинский журналист Богдан Вальд рассказывает об истории этого инструмента, его особенностях и выгоде.

В марте украинский Минфин начал анонсированный в конце февраля выпуск военных государственных облигаций. Цель - финансирование военных операций и производства страны в военное время.

«Выручка от выпуска облигаций будет направлена на нужды Вооруженных Сил Украины и обеспечение бесперебойного обеспечения финансовых нужд государства в условиях войны», - сообщается на сайте министерства.

Заявляется, что возможность поддержать финансирование нужд армии и бюджета страны доступна каждому: как украинским гражданам и предприятиям, так и иностранным инвесторам. Помогают поддержать государство первичные дилеры - 11 банков, а также вторичные - некоторые финансовые группы и биржи.

Процесс размещения облигаций практически не изменился, если сравнить с «мирным временем». Каждый вторник Минфин проводит аукцион, в ходе которого определяется сроки и доходность облигаций. Номинальная стоимость ценных бумаг неизменна - 1000 гривен (около €31 или $33 по рыночному курсу).

От наполеоновских войн до современной Украины

Заемные ценные бумаги на финансирование военных нужд, очевидно, не украинское изобретение. Эта концепция имеет глубокие корни: первые реализации подобных военных займов имеют чуть больше, чем 200-летнюю историю.

Понятие «военная облигация» закрепилось во времена наполеоновских войн и использовалось правительствами США и Великобритании. Еще более широкой популярности этот инструмент достиг во время гражданской войны в США.

Практически все самые большие участники первой и второй мировой войны прибегали к выпуску военных облигаций в том или ином виде. Даже антикапиталистический советский режим прибегал к «добровольным» военным займам среди населения и армии.

В мирной современности этот инструмент был забыт до 2014 года. Впервые к нему украинское правительство обратилось во время агрессии РФ на востоке страны и в Крыму.

Во время военного кризиса правительству был необходим быстрый доступ к большим объемам капитала. Решением стали двухлетние облигации, выпущенные под 7%, которые были успешно погашены в 2016 году.

Три аукциона и первый выпуск в долларах

Первый аукцион состоялся 1 марта. Инвесторам предлагали 2 выпуска: обычные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) под 10% на 2 месяца и военные облигации под 11% на год. Минфину удалось занять более 8,1 млрд гривен (то есть €250 или $270 млн).

Примечательны два факта. Первый - ставка по облигациям практически не изменилась по сравнению с «мирным» размещением 22 февраля. Второй - почти всю сумму удалось привлечь именно благодаря более длинным военным облигациям.

Подобная ситуация произошла и 8 марта. Два аналогичных выпуска, результат - 6,7 млрд грн (€204 млн или $226 млн), и практически вся сумма собрана благодаря длинным облигациям.

Уже 15 марта Минфин предложил новинку - военные облигации в валюте. К уже привычным выпусками прибавились долларовые облигации на 1 год под 3,7%. Именно их реализовали на $12 млн. Общий результат последнего аукциона - 5,4 млрд грн (€165 млн или $182 млн), и снова самый большой интерес к долгим военным облигациям в гривне.

Следующие два аукциона Минфин планирует расширить предложение. Согласно календарю на сайте, список инструментов расшириться до 6-7 единиц, а также произойдёт повторное размещение в долларах.

Военные облигации подогрели интерес к инвестициям

Война, как бы странно это не звучало, оживила интерес к украинским облигациям. В последние довоенные размещения Минфину удавалось привлечь только символические суммы в несколько сотен млн гривен под больший процент. Возросшие военные расходы стали интересны как инвестиция.

Например, финансовая группа ICU - популярная среди местных розничных инвесторов, за неделю обработала одну тысячу заявок на покупку военных облигаций от клиентов и успешно продала их на более 100 млн грн (€3,1 млн или $3,4 млн). Также компания получила около двух тысяч заявок от физлиц на регистрацию для доступа к инвестициям.

Показательной стала активность пользователей под презентацией Минфина в Твиттере. Обычный пост ведомства собирал несколько реакций, а публикация про выпуск военных облигаций собрала сотню вопросов о том, как воспользоваться этой возможностью за границей.

В ответ заинтересованным инвесторам украинский Минфин советовал обратиться в киевские офисы Citibank, «Райффайзен Банка», «ПриватБанка», «ОТП Банка» или к группе ICU.

Сегодня украинская операция по выпуску военных облигаций все еще разворачивается среди инвесторов - как внутренних, так и иностранных. Учитывая, что нерезиденты с начала полномасштабной войны не сократили свою долю в общей номинальной стоимости облигаций внутреннего государственного займа - стабильные 7%, новые «облигации свободы», вероятно, смогут найти своего заграничного покупателя.