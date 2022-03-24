Война в Украине: в Брюсселе проходят сразу три экстренных саммита, у Шойгу "проблемы с сердцем"
Информированные источники в окружении Сергея Шойгу утверждают, что у российского министра обороны "проблемы с сердцем".Фото: Russian Defense Ministry Press Service via AP
Прошел месяц с начала военного вторжения России на территорию Украины. Главные новости к середине дня:
• Сегодня в Брюсселе проходят сразу три экстренных саммита - НАТО, "Большой семерки" и Евросоюза
, передает BBC Russian
. В ходе переговоров лидеры стран Запада намерены скоординировать дальнейшие действия в ответ на продолжающееся военное вторжение России на территорию Украины. Во всех трех встречах принимает участие президент США Джо Байден.
• Как утверждает руководство Луганской области
, при бомбардировке населенного пункта Рубежное российская авиация применила запрещенные фосфорные бомбы
. Согласно предварительным данным, жертвами российских авиаударов в Луганской области за последние сутки стали четыре человека, среди них двое детей.
• В порту Бердянска после уничтожения крупного российского десантного корабля "Орск" вспыхнул сильный пожар
. Повреждены еще два корабля, уничтожен резервуар на 3000 тонн топлива. Пожар перекинулся на склад российских боеприпасов, сообщает "Украинская правда"
. По данным УНИАН
, уничтоженный корабль мог перевозить до 20 танков, 45 бронемашин и 400 российских десантников.
• На сегодня между Украиной и Россией согласованы 7 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей
из Донецкой, Запорожской и Киевской областей. По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук
, для эвакуации из Мариуполя согласован один гуманитарный коридор - из Бердянска в Запорожье. Иными словами, из центра осажденного Мариуполя организованная эвакуация вновь отменяется.
• Горсовет Мариуполя информирует
о том, что жителей Левобережного района города начали массово вывозить на территорию России
, всего под незаконную депортацию попало порядка 15 тысяч мариупольцев.
• Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил
, что потенциальная химическая атака, предпринятая российскими войсками в Украине, может иметь серьезные последствия для стран-членов Североатлантического альянса. «Всегда существует риск заражения… риск, что химические вещества распространятся на большую территорию», - цитирует слова Столтенберга Financial Times
.
• По сведениям Sky News
, Йенс Столтенберг
, чьи полномочия на посту генсека НАТО истекают в сентябре, продолжит исполнять свои обязанности еще по меньшей мере год
. Ранее Столтенберг намеревался после отставки возглавить центробанк Норвегии.
• Власти Великобритании расширили санкции против России
. В новый санкционный список внесены в общей сложности 59 российских организаций и частных лиц. Британские санкции теперь распространяются, в числе прочих, на главу Сбербанка Германа Грефа и основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова, а также на Газпромбанк, Альфа-банк, РЖД, АЛРОСА и «РусГидро».
• Австрийская энергетическая компания OMV не намерена оплачивать российский газ в рублях
. Накануне президент России Владимир Путин дал распоряжение центробанку разработать для "недружественных стран" систему оплаты российских энергоносителей в рублях, а не в евро. По словам руководителя OMV Альфреда Штерна, даже если Россия пойдет на подобные меры, компания продолжит и дальше платить за российский газ в евро. "У нас нет другой договорной базы, я не должен делать ничего подобного", - пояснил Штерн в интервью австрийскому телеканалу PULS 24
.
• Накануне ряд изданий сообщил о том, что министр обороны России Сергей Шойгу перестал появляться на публике и в СМИ
с 11 марта нынешнего года. Как передает Meduza.io
, неназванные источники в окружении Шойгу объясняют неожиданное длительное отсутствие министра «проблемами с сердцем»
. Российские власти не дают по этому поводу никаких комментариев.
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