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    Война в Украине: в Брюсселе проходят сразу три экстренных саммита, у Шойгу "проблемы с сердцем"

    Информированные источники в окружении Сергея Шойгу утверждают, что у российского министра обороны "проблемы с сердцем".Фото: Russian Defense Ministry Press Service via AP

    Прошел месяц с начала военного вторжения России на территорию Украины. Главные новости к середине дня:

    Сегодня в Брюсселе проходят сразу три экстренных саммита - НАТО, "Большой семерки" и Евросоюза, передает BBC Russian. В ходе переговоров лидеры стран Запада намерены скоординировать дальнейшие действия в ответ на продолжающееся военное вторжение России на территорию Украины. Во всех трех встречах принимает участие президент США Джо Байден.
    Как утверждает руководство Луганской области, при бомбардировке населенного пункта Рубежное российская авиация применила запрещенные фосфорные бомбы. Согласно предварительным данным, жертвами российских авиаударов в Луганской области за последние сутки стали четыре человека, среди них двое детей.
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    24 марта 2022
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    В порту Бердянска после уничтожения крупного российского десантного корабля "Орск" вспыхнул сильный пожар. Повреждены еще два корабля, уничтожен резервуар на 3000 тонн топлива. Пожар перекинулся на склад российских боеприпасов, сообщает "Украинская правда". По данным УНИАН, уничтоженный корабль мог перевозить до 20 танков, 45 бронемашин и 400 российских десантников.
    На сегодня между Украиной и Россией согласованы 7 гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из Донецкой, Запорожской и Киевской областей. По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, для эвакуации из Мариуполя согласован один гуманитарный коридор - из Бердянска в Запорожье. Иными словами, из центра осажденного Мариуполя организованная эвакуация вновь отменяется.
    • Горсовет Мариуполя информирует о том, что жителей Левобережного района города начали массово вывозить на территорию России, всего под незаконную депортацию попало порядка 15 тысяч мариупольцев.
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что потенциальная химическая атака, предпринятая российскими войсками в Украине, может иметь серьезные последствия для стран-членов Североатлантического альянса. «Всегда существует риск заражения… риск, что химические вещества распространятся на большую территорию», - цитирует слова Столтенберга Financial Times.
    По сведениям Sky News, Йенс Столтенберг, чьи полномочия на посту генсека НАТО истекают в сентябре, продолжит исполнять свои обязанности еще по меньшей мере год. Ранее Столтенберг намеревался после отставки возглавить центробанк Норвегии.
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    Война разрушила планы пивоваров: бизнес в России остановлен, расходы превышают сотни тысяч евро
    Власти Великобритании расширили санкции против России. В новый санкционный список внесены в общей сложности 59 российских организаций и частных лиц. Британские санкции теперь распространяются, в числе прочих, на главу Сбербанка Германа Грефа и основателя «Тинькофф банка» Олега Тинькова, а также на Газпромбанк, Альфа-банк, РЖД, АЛРОСА и «РусГидро».
    Австрийская энергетическая компания OMV не намерена оплачивать российский газ в рублях. Накануне президент России Владимир Путин дал распоряжение центробанку разработать для "недружественных стран" систему оплаты российских энергоносителей в рублях, а не в евро. По словам руководителя OMV Альфреда Штерна, даже если Россия пойдет на подобные меры, компания продолжит и дальше платить за российский газ в евро. "У нас нет другой договорной базы, я не должен делать ничего подобного", - пояснил Штерн в интервью австрийскому телеканалу PULS 24.
    • Накануне ряд изданий сообщил о том, что министр обороны России Сергей Шойгу перестал появляться на публике и в СМИ с 11 марта нынешнего года. Как передает Meduza.io, неназванные источники в окружении Шойгу объясняют неожиданное длительное отсутствие министра «проблемами с сердцем». Российские власти не дают по этому поводу никаких комментариев.

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