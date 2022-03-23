Война в Украине: НАТО поставит Киеву защиту от химических атак, Чубайс ушел в отставку и покинул Россию
Как сообщает "Коммерсант", вчера Чубайса видели в Стамбуле.Фото: YURI KOCHETKOV, EPA
Завершаются двадцать восьмые сутки с начала российского военного вторжения в Украину. Главные новости к концу сегодняшнего рабочего дня:
• УНИАН сообщает об ожесточенных боях, которые идут сейчас в Киевской области
, и постоянных обстрелах населенных пунктов и автотрасс российскими войсками, в том числе из установок "Град". В ряде сел Киевской области уже много дней отсутствуют электричество, продовольствие и медицинская помощь.
• Как передает корреспондент BBC News
, "зеленый" коридор для эвакуации жителей осажденного Мариуполя и доставки в город гуманитарной помощи сегодня вновь не заработал
. Ситуацию в Мариуполе власти Украины характеризуют как гуманитарную катастрофу. В городе до сих пор остаются порядка 100 000 мирных жителей.
• НАТО планирует поставить в Украину оборудование и экипировку
"для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз", а также обеспечить дополнительную поддержку в области кибербезопасности, пишет Financial Times
. Детали предстоящих поставок будут обсуждаться завтра на саммите НАТО в Брюсселе. Кроме того, лидерам стран Североатлантического альянса предстоит согласовать решение об отправке четырех новых боевых групп в Восточную Европу.
• Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия и Украина провели уже два обмена пленными
. Никаких подробностей Захарова не сообщила. Украинские военные эту информацию не подтверждают, информирует BBC Russian
.
• Власти Херсона, который сейчас находится под контролем российских военных, запустили в городе часть общественного транспорта
и планируют возобновить торговлю, сообщает "Украинская правда"
. Мэр города Игорь Колыхаев призывает местных предпринимателей вести любой легальный бизнес.
• "Северсталь" не смогла расплатиться с инвесторами по евробондам
со сроком погашения в 2024 году из-за санкций, введенных против владельца компании Алексея Мордашова, пишет РБК
. Среда - последний день для выплаты процентов по облигациям "Северстали". Купонный платеж в размере 12,6 млн долларов был заморожен Citigroup (по данным Bloomberg
, для его проведения банк потребовал заручиться разрешением американских властей).
• Стоимость нефти эталонного сорта Brent превысила сегодня 120 долларов за баррель
. Цены на нефть растут, поскольку рынок опасается сокращения поставок из России, сообщает MarketWatch
.
• Бывший российский министр финансов Анатолий Чубайс
, занимавший пост спецпредставителя президента России по устойчивому развитию, подал в отставку и покинул страну
. Как утверждается, таким образом Чубайс выразил свой протест против войны в Украине, информирует Bloomberg
. По сведениям "Коммерсанта"
, Чубайса вчера видели в Стамбуле.
• Американский писатель Стивен Кинг отказался выпускать свои новые книги в России
, пишет Meduza.io
со ссылкой на представителей издательства "АСТ". В последние три года Кинг возглавлял рейтинг авторов по объему тиражей в России, который регулярно составляет Российская книжная палата.
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