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    Война в Украине: НАТО поставит Киеву защиту от химических атак, Чубайс ушел в отставку и покинул Россию

    Как сообщает "Коммерсант", вчера Чубайса видели в Стамбуле.Фото: YURI KOCHETKOV, EPA

    Завершаются двадцать восьмые сутки с начала российского военного вторжения в Украину. Главные новости к концу сегодняшнего рабочего дня:

    УНИАН сообщает об ожесточенных боях, которые идут сейчас в Киевской области, и постоянных обстрелах населенных пунктов и автотрасс российскими войсками, в том числе из установок "Град". В ряде сел Киевской области уже много дней отсутствуют электричество, продовольствие и медицинская помощь.
    Как передает корреспондент BBC News, "зеленый" коридор для эвакуации жителей осажденного Мариуполя и доставки в город гуманитарной помощи сегодня вновь не заработал. Ситуацию в Мариуполе власти Украины характеризуют как гуманитарную катастрофу. В городе до сих пор остаются порядка 100 000 мирных жителей.
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    НАТО планирует поставить в Украину оборудование и экипировку "для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз", а также обеспечить дополнительную поддержку в области кибербезопасности, пишет Financial Times. Детали предстоящих поставок будут обсуждаться завтра на саммите НАТО в Брюсселе. Кроме того, лидерам стран Североатлантического альянса предстоит согласовать решение об отправке четырех новых боевых групп в Восточную Европу.
    • Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Россия и Украина провели уже два обмена пленными. Никаких подробностей Захарова не сообщила. Украинские военные эту информацию не подтверждают, информирует BBC Russian.
    Власти Херсона, который сейчас находится под контролем российских военных, запустили в городе часть общественного транспорта и планируют возобновить торговлю, сообщает "Украинская правда". Мэр города Игорь Колыхаев призывает местных предпринимателей вести любой легальный бизнес.
    "Северсталь" не смогла расплатиться с инвесторами по евробондам со сроком погашения в 2024 году из-за санкций, введенных против владельца компании Алексея Мордашова, пишет РБК. Среда - последний день для выплаты процентов по облигациям "Северстали". Купонный платеж в размере 12,6 млн долларов был заморожен Citigroup (по данным Bloomberg, для его проведения банк потребовал заручиться разрешением американских властей).
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    Стоимость нефти эталонного сорта Brent превысила сегодня 120 долларов за баррель. Цены на нефть растут, поскольку рынок опасается сокращения поставок из России, сообщает MarketWatch.
    Бывший российский министр финансов Анатолий Чубайс, занимавший пост спецпредставителя президента России по устойчивому развитию, подал в отставку и покинул страну. Как утверждается, таким образом Чубайс выразил свой протест против войны в Украине, информирует Bloomberg. По сведениям "Коммерсанта", Чубайса вчера видели в Стамбуле.
    Американский писатель Стивен Кинг отказался выпускать свои новые книги в России, пишет Meduza.io со ссылкой на представителей издательства "АСТ". В последние три года Кинг возглавлял рейтинг авторов по объему тиражей в России, который регулярно составляет Российская книжная палата.

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