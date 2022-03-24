Война в Украине: Байден прибыл в Европу, хакеры Anonymous взломали Банк России
Президент США Джо Байден.Фото: KEVIN LAMARQUE, Reuters/Scanpix
Идет двадцать девятый день с начала военного вторжения России на территорию Украины. Главные новости на утро 24 марта:
• По сведениям украинского генштаба
, Россия формирует и перемещает дополнительные военные части к границам Украины
. В приграничные с Украиной районы Беларуси прибывают подразделения Восточного военного округа и воздушно-десантных войск.
• В осажденном Мариуполе не прекращаются бои. Несмотря на то, что эвакуация и доставка гуманитарной помощи регулярно блокируются российскими войсками, из Мариуполя в Запорожье за последние дни удалось выехать почти 50 тысячам местных жителей
, передает УНИАН
.
• В украинском порту Бердянск уничтожен крупный десантный корабль "Орск"
российского Черноморского флота, сообщает "Украинская правда"
.
• Согласно данным американской разведки, украинской армии удалось оттеснить российские войска на расстояние 55 км от центра Киева
. Не исключено, что подразделения российской армии вскоре окажутся под Киевом в окружении, передает BBC News
.
• Сегодня в Брюсселе начинается внеочередной саммит НАТО
, в котором принимает участие президент США Джо Байден. Лидерам стран Североатлантического альянса предстоит согласовать решение об отправке четырех новых боевых групп в Восточную Европу. Помимо этого, НАТО планирует поставить в Украину оборудование и экипировку "для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз", а также обеспечить дополнительную поддержку в области кибербезопасности.
• Великобритания предоставит Украине еще 6000 ракет
, Швеция - 5000 противотанковых комплексов, Германия - 2000 противотанковых гранатометов, информирует BBC Russian
.
• Как пишет New York Times
, при администрации США создана секретная рабочая групп
а, которая разрабатывает возможные сценарии развития событий, в том числе ответные меры НАТО, в случае если Россия решится применить химическое, бактериологическое, или ядерное оружие.
• Хакеры из группировки Anonymous объявили
, что им удалось взломать базу данных Банка России
. В ближайшие 48 часов Anonymous намерены выложить в открытый доступ более 35 тысяч файлов с секретными соглашениями.
• Украинские военные начали использовать технологию распознавания лиц компании Clearview AI
для идентификации погибших российских солдат и поиска их семей, передает Reuters
. Правозащитники выступают против подобной практики, в том числе из этических соображений. Критики также отмечают, что при идентификации лиц погибших возможны ошибки.
• Руководство французского автомобильного гиганта Renault
приняло решение об остановке завода в Москве, сообщают "Ведомости".
• Санкции, девальвация рубля и проблемы с логистикой - вот основные причины, по которым импорт алкоголя в Россию в ближайшие месяцы может сократиться на 20-40% в годовом исчислении
, пишет "Коммерсант"
. Российские дистрибуторы пытаются изменить логистические маршруты и схемы расчетов с поставщиками. Речь идет, предположительно, об увеличении поставок алкоголя из Южной Америки, Африки и стран ближнего к России зарубежья.
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