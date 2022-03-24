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    Война в Украине: Байден прибыл в Европу, хакеры Anonymous взломали Банк России

    Президент США Джо Байден.Фото: KEVIN LAMARQUE, Reuters/Scanpix

    Идет двадцать девятый день с начала военного вторжения России на территорию Украины. Главные новости на утро 24 марта:

    По сведениям украинского генштаба, Россия формирует и перемещает дополнительные военные части к границам Украины. В приграничные с Украиной районы Беларуси прибывают подразделения Восточного военного округа и воздушно-десантных войск.
    • В осажденном Мариуполе не прекращаются бои. Несмотря на то, что эвакуация и доставка гуманитарной помощи регулярно блокируются российскими войсками, из Мариуполя в Запорожье за последние дни удалось выехать почти 50 тысячам местных жителей, передает УНИАН.
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    В украинском порту Бердянск уничтожен крупный десантный корабль "Орск" российского Черноморского флота, сообщает "Украинская правда".
    • Согласно данным американской разведки, украинской армии удалось оттеснить российские войска на расстояние 55 км от центра Киева. Не исключено, что подразделения российской армии вскоре окажутся под Киевом в окружении, передает BBC News.
    Сегодня в Брюсселе начинается внеочередной саммит НАТО, в котором принимает участие президент США Джо Байден. Лидерам стран Североатлантического альянса предстоит согласовать решение об отправке четырех новых боевых групп в Восточную Европу. Помимо этого, НАТО планирует поставить в Украину оборудование и экипировку "для защиты от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз", а также обеспечить дополнительную поддержку в области кибербезопасности.
    Великобритания предоставит Украине еще 6000 ракет, Швеция - 5000 противотанковых комплексов, Германия - 2000 противотанковых гранатометов, информирует BBC Russian.
    Как пишет New York Times, при администрации США создана секретная рабочая группа, которая разрабатывает возможные сценарии развития событий, в том числе ответные меры НАТО, в случае если Россия решится применить химическое, бактериологическое, или ядерное оружие.
    Хакеры из группировки Anonymous объявили, что им удалось взломать базу данных Банка России. В ближайшие 48 часов Anonymous намерены выложить в открытый доступ более 35 тысяч файлов с секретными соглашениями.
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    Украинские военные начали использовать технологию распознавания лиц компании Clearview AI для идентификации погибших российских солдат и поиска их семей, передает Reuters. Правозащитники выступают против подобной практики, в том числе из этических соображений. Критики также отмечают, что при идентификации лиц погибших возможны ошибки.
    Руководство французского автомобильного гиганта Renault приняло решение об остановке завода в Москве, сообщают "Ведомости".
    • Санкции, девальвация рубля и проблемы с логистикой - вот основные причины, по которым импорт алкоголя в Россию в ближайшие месяцы может сократиться на 20-40% в годовом исчислении, пишет "Коммерсант". Российские дистрибуторы пытаются изменить логистические маршруты и схемы расчетов с поставщиками. Речь идет, предположительно, об увеличении поставок алкоголя из Южной Америки, Африки и стран ближнего к России зарубежья.

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