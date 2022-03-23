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    Константин Эггерт: страны Балтии - одни из новых лидеров НАТО

    Журналист, политический обозреватель и историк Константин Эггерт.Фото: Частный архив

    Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Великобритания стали новыми лидерами НАТО, считает журналист, политический обозреватель и историк Константин Эггерт. Он полагает, что с точки зрения политической решимости остальным до нас далеко.

    "Разговор о "младших" или "новых" членах НАТО закрыт навсегда", - делится он своим мнением в подкасте ДВ. - "Об этом теперь даже в фельетоне местной газеты в Штутгарте нельзя будет написать без того, чтобы тебя обсмеяли. Да и оливковый пояс в виде Италии или Португалии (где местные коммунисты до сих пор помнят родину мирового пролетариата СССР) тоже придётся пересмотреть".
    ДВ обстоятельно поговорили с Эггертом и обсудили вопросы мировой политики. Центральной темой была, конечно же, война России против Украины.
    • Видел ли Эггерт войну, работая военным переводчиком в Северном Йемене (да, было и такое)?
    • Станет ли Украина после войны сверхдержавой? ("Когда будут говорить украинские лидеры, "разные прочие шведы" будут замолкать")
    • Кто победит в войне? (моральный победитель уже известен)
    • Какими будут последствия санкций против России? ("Жизнь станет намного хуже и беднее")
    • Стоит ли опасаться Эстонии? (парашютного десанта на Таллинн не будет, провокации в Нарве возможны)
    • В какое положение попала элита? ("Олигархи - это никто, нули. Просто богатые нули")
    •Каково будущее ядерного оружия? ("Оно стало невероятно популярным в мире за последние четыре недели")
    • Когда выйдет на свободу Алексей Навальный? ("Ценный заложник. Будет сидеть столько, сколько сидит Путин")
    • Насколько адекватно поведение США? ("Байден Макиавелли-то читал? Или он только опросы общественного мнения почитывает?")
    • Возможен ли раскол элит? ("После того, как мальчиков и девочек с плакатиками разгонят по КПЗ и заставят профессоров петь осанну власти, система начнёт есть своих")
    • Война затмила все прочие вопросы? ("Сегодня трудно всерьёз обсуждать, является ли персона с пенисом, говорящая, что он(а) - это женщина, нормальным участником соревнований по женской лёгкой атлетике. Это не так интересно на фоне детей, гибнущих в Мариуполе")
    Об этом и другом ("От Брексита пострадала не Великобритания, а мы, потерявшие её и "приобретшие" Олафа Шольца и второй срок Макрона") - в аудиоинтервью с Константином Эггертом.

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