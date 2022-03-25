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    Война в Украине: Байден едет в Польшу, ЕС не будет платить за российский газ в рублях

    Спасатели тушат пожар на складе в Киеве после российского ракетного удара.Фото: FADEL SENNA, AFP

    Тридцатый день продолжается вторжение российских войск на территорию Украины. Главные новости на утро 25 марта:

    Президент США Джо Байден сегодня проведет переговоры с президентом Польши Анджеем Дудой. Встреча состоится в польском городе Жешув, который находится в 80 км от границы с Украиной. Американский президент также намерен пообщаться с прибывшими в Польшу украинскими беженцами, передает CNN.
    Российские войска в ходе боев закрепились в центре Мариуполя. По некоторым сообщениям, местные власти уже покинули город. Продолжаются обстрелы Харькова, в ходе которых погибли 6 и ранены 15 мирных жителей, информирует BBC News.
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    Накануне по семи заранее согласованным с Россией гуманитарным коридорам из зон боев в Украине удалось эвакуировать 3343 мирных жителя, при этом из осажденного Мариуполя самостоятельно выехали 2717 человек, сообщила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
    С начала войны в Киеве погибли 75 местных жителей, более 300 получили ранения, рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, повреждения при обстрелах Киева получили по меньшей мере 87 жилых многоэтажек и 10 частных домов, а также 12 школ и 6 детских садов, пишет BBC Russian.
    Евросоюз обязуется оказывать поддержку правительству Украины в его сегодняшних неотложных нуждах, а также создает специальный Трастовый фонд солидарности с Украиной, чтобы финансировать послевоенное восстановление страны - об этом говорится в 8-м пункте заключений состоявшегося в четверг саммита ЕС.
    До 60% российских крылатых ракет, выпущенных по территории Украины, не срабатывают, передает Reuters. Это отчасти объясняет, почему российской армии до сих пор не удалось выполнить многие тактические задачи, в том числе нейтрализовать украинскую систему ПВО.
    • Руководство ЕС заявило, что страны Евросоюза не намерены платить за российские газ и нефть в рублях, как того хочет Кремль, поскольку данное требование идет вразрез с подписанными контрактами, где зафиксирована оплата в евро, пишет Bloomberg. Россия отныне не сможет шантажировать Европу с помощью своих энергоресурсов, подчеркнула глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
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    • Глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный допустил вариант продажи энергоресурсов в "дружественные" России страны за биткоины, информирует BBC News.
    Общие прямые потери малого и среднего бизнеса в Украине за четыре недели войны оцениваются в 80 миллиардов долларов, сообщает "Экономическая правда". Лишь 17% украинских предпринимателей надеются в 2022 году сохранить объемы продаж, сопоставимые с прошлым годом.
    Кризис, вызванный войной в Украине, вынудил 40% российских девелоперских компаний заморозить на неопределенное время строительство по всей России жилья и офисов. Причины кроются в резком подорожании стройматериалов и сокращении финансирования. Объемы строительства жилья в России могут сократиться на 20%, коммерческой недвижимости — на 40%, пишет "Коммерсант".

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