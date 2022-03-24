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    Война в Украине: отставка Столтенберга отменяется, США запретили все сделки с золотом Банка России

    За месяц войны российские войска нанесли 1804 авиаудара по территории Украины.Фото: State Emergency Service of Ukraine, Reuters/Scanpix

    Завершаются двадцать девятые сутки с начала военного вторжения России на территорию Украины. Главные новости к концу сегодняшнего рабочего дня:

    Четыре новых боевых группы НАТО направляются в Венгрию, Словакию, Болгарию и Румынию - решение об этом одобрено сегодня на саммите лидеров стран-членов Североатлантического альянса в Брюсселе. Общая численность контингента НАТО в странах Восточной Европы составит таким образом почти 40 тысяч человек, пишет Financial Times.
    • Йенс Столтенберг официально сообщил, что его отставка отменяется: нынешний генеральный секретарь НАТО останется на своем посту до 30 сентября 2023 года.
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    Украинские власти подтвердили первый обмен пленными с Россией: 10 украинских военнослужащих были обменяны на 10 российских, заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Кроме того, на родину вернутся 11 гражданских российских моряков, спасенных с затопленного судна возле Одессы. В ответ Россия освободит 19 гражданских моряков с захваченного украинского спасательного судна "Сапфир". Российская сторона накануне сообщила о двух состоявшихся обменах пленными.
    За месяц войны российские войска нанесли 1804 авиаудара и выпустили 467 оперативно-тактических ракет наземного и морского базирования по украинской территории, передает УНИАН.
    Украина ведет переговоры с США, Британией, Германией, Францией и Турцией по поводу дальнейших гарантий своей безопасности. Об этом в интервью El Pais рассказал глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.
    США сегодня ввели санкции против главы «Сбербанка» Германа Грефа, 328 депутатов Госдумы и самой Госдумы как учреждения. В новый американский санкционный список попали также 48 российских оборонных компаний и предприятий, в том числе ремонтно-технические заводы, и яхта Lena, которую связывают с миллиардером Геннадием Тимченко, передает РБК.
    США ввели запрет на любые сделки с золотом, имеющим отношение к Банку России. Формально это не новые санкции, а разъяснение предыдущих, которые ограничивали операции с золотовалютными резервами российского центробанка. До сегодняшнего дня ограничения можно было обойти, совершая сделки с золотом ЦБ через российские частные банки, которые не попали под санкции, информирует BBC Russian.
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    По данным Детского фонда ЮНИСЕФ, больше половины украинских детей - 4,3 миллиона из примерно 7,5 миллионов - с начала вторжения российских войск в Украину стали беженцами.
    Швейцария заморозит активы попавших под санкции россиян, но не будет их конфисковывать - для этого в стране нет подходящей законодательной базы, пишет "Коммерсант". Ранее власти Швейцарии объявили, что общий объем находящихся в стране российских активов превышает 6 млрд долларов.
    Кремль активно опровергает слухи о болезни министра обороны России Сергея Шойгу: РИА "Новости" публикует запись видеосовещания с президентом Владимиром Путиным, в котором, как утверждается, принимает участие Шойгу. Запись опубликована без звука. Ранее в СМИ появились сообщения, что многодневное отсутствие российского министра обороны на публике объясняется его "проблемами с сердцем".

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