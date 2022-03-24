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24 марта 2022 в 13:15 Поделиться:









Правительство выделит более 550 млн евро на укрепление обороноспособности

Иллюстративное фото. Фото: Andres Haabu

Правительство в ходе кабинетного совещания одобрило решение выделить для укрепления обороны Эстонии дополнительно 476 миллионов евро, а для улучшения способности общества справляться с кризисными ситуациями – 86 миллионов евро, сообщает коммуникационное бюро правительства.

«Война путинского режима против Украины заставила все страны НАТО заново оценить свою обороноспособность, - сказала премьер-министр Кая Каллас. – Сегодня в то самое время, когда в Брюсселе начинается саммит НАТО, правительство в доме Стенбока достигло договоренности укрепить оборону Эстонии еще более чем полумиллиардом евро. Вместе с теми 380 миллионами евро, которые мы в экстренном порядке выделили на нужны обороны в январе, это повышает уровень расходов на оборону в Эстонии в следующие четыре года в среднем до 2,5 процентов ВВП. Это историческое решение».

Премьер-министр добавила, что дополнительно необходимо улучшить и готовность всего общества справляться с кризисами. «Внутри государства основное, чему мы должны уделить внимание, это внутренняя безопасность, которая у нас у всех общая. Поэтому, укрепляя государственную оборону, мы экстренно выделяем 86 миллионов также на нужды внутренней безопасности. Никто не хочет, чтобы война пришла в его дом, и мы должны делать все, чтобы этого не случилось. Поэтому наряду с прямыми оборонными расходами государства мы решили также профинансировать те шаги, которые помогут нашему обществу лучше подготовиться к кризисными ситуациям», - сказала она.

Министр обороны Калле Лаанет пояснил, что укреплять планируется шесть направлений: противовоздушная оборона против ракет малой дальности, противотанковая оборона, оружие для стрельбы с закрытых позиций, ситуативная осведомленность, инфраструктура, необходимая для приема союзнических войск, и работа с добровольцами на базе Кайтселийта.

Для укрепления сферы защиты населения и внутренней безопасности правительство выделит Министерству внутренних дел 86 миллионов евро, часть из которых будет использована для шагов, связанных с войной в Украине, а часть – на улучшение возможностей по защите населения. Финансирование будет использовано, например, для рассмотрения ходатайств о временной защите и покрытия расходов по временному восстановлению пограничного контроля на границе между Эстонией и Латвией.

По словам министра внутренних дел Кристиана Яани, понятие тотальной обороны получило новое звучание в контексте войны в Украине. «Мы должны обращать повышенное внимание на способность учреждений сферы МВД выполнять свои задачи в кризисной ситуации. Это значит, что, помимо сферы обороны, военная готовность должна быть также у Департамента полиции и погранохраны, Полиции безопасности и Спасательного департамента, а также у всего общества, чтобы справиться с опасностью. В случае военной угрозы свою работу должны продолжать как спасатели, так и полицейские. К кризису должны быть готовы также местные самоуправления. Это и есть тотальная государственная оборона, которую и финансировать нужно как единое целое, потому что на войне ни одна из сторон не обойдется без помощи других», - отметил Яани.

Сегодняшнее решение о финансировании является частью планируемого дополнительного бюджета, обсуждение которого правительство начнет на следующей неделе.