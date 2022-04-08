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    Dzintars достиг оборота в 2 млн евро и начинает экспансию на эстонском рынке

    Анастасия Удалова, исполнительный директор и совладелец компании H.A.Brieger.Фото: Pressifoto

    Латвийский производитель косметики H.A.Brieger, в марте 2021 года возродивший бренд и завод Dzintars, за первый год деятельности завода разработал 58 изделий и произвел 1,5 миллиона единиц продукции. Оборот компании достиг 2 миллиона евро. В настоящее время на Эстонию приходится 25% экспорта H.A.Brieger, и компания уже начала активно расширяться на эстонском рынке, сообщается в пресс-релизе.

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    «Этот год был подобен одновременно спринтерскому рывку и преодолению дистанции с препятствиями. Мы не могли позволить себе расслабиться ни на одном этапе производства и маркетинга – от запуска производственного процесса, очень интенсивной работы по демонстрации и тестированию продукции, добавления новых линий и категорий продукции, до решения глобальных вызовов в части поставки сырья и упаковочных материалов, восстановления веры в наш бренд в глазах продавцов и покупателей, а также налаживания сотрудничества с экспортными рынками», – сказала Анастасия Удалова, исполнительный директор и совладелец компании H.A.Brieger.
    По словам исполнительного директора и совладельца H.A.Brieger Анастасии Удаловой, эстонский рынок очень отличается от латвийского, и что для него характерны собственные нюансы и вызовы: «Мы прилагаем все усилия для того, чтобы продукция Dzintars добилась популярности среди мужчин и женщин Эстонии и была доступна повсюду. Нам предстоит еще немало работы, но в любом случае планы Dzintars весьма амбициозны. Уже сегодня наша продукция предлагается примерно в сорока супермаркетах Selver, Coop, Maxima и Rimi по всей Эстонии. При этом в ближайшем будущем мы объявим о новых планах относительно других сетей розничной продажи».
    За 12 месяцев завод компании в Риге произвел почти 1,5 миллиона единиц, или 150 тонн продукции. Кроме того, продукция экспортируется в Грузию (43% экспорта), Эстонию (25%), Литву (16%), Великобританию и другие страны. Значительная часть продаж приходится на интернет-магазин Dzintars.
    Компания H.A.Brieger была основана в 1849 году, и с 2020 года она принадлежит эстонскому предприятию Олега Осиновского Skinest Group и латвийскому предпринимателю Анастасии Удаловой. Под их руководством в начале 2021 года компания возобновила производство косметики Dzintars. H.A.Brieger обладает сертификатом по управлению качеством ISO 9001 и сертификатом по надлежащим производственным практикам ISO 22716.

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