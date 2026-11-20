Опрос, в котором приняли участие почти 10 000 человек, показывает, что работодателя выбирают не только исходя из заработной платы. Решающими часто становятся факторы, которые труднее всего измерить и которые невозможно скопировать.
В декабре ситуация на рынке труда Финляндии оставалась мрачной: уровень безработицы среди людей в возрасте 15-74 лет составил 10,7%. Это немного выше, чем в ноябре, и одновременно самый высокий показатель с 2009 года.
Какую зарплату в этом году предлагают на наиболее популярных должностях?
Недавний анализ зарплат от CVKeskus показывает, что предложения по оплате труда в разных профессиях меняются очень неравномерно. Особенно в вакансиях заметны резкий рост зарплат ИТ-специалистов и повышение прозрачности оплаты труда.
В своей повседневной работе социальные работники и специалисты сферы здравоохранения сталкиваются с непростыми человеческими судьбами, необходимостью брать на себя ответственность и ситуациями, где не всегда можно найти простое решение. Однако, занимаясь проблемами других людей, специалисты зачастую отодвигают собственные потребности на второй план. В Ида-Вирумаа создана бесплатная услуга, которая помогает специалистам осмыслить сложные рабочие ситуации, найти новые решения и предотвратить профессиональное выгорание.