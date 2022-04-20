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    Публичные собрания с использованием "враждебной" символики будут запрещены на две недели

    Бронзовый солдат. Иллюстративное фото. Фото: Liis Treimann

    В связи с возможными собраниями как в годовщину событий Бронзовой ночи, так и 9 мая, с 26 апреля по 10 мая полиция запрещает публичные собрания, которые могут разжигать рознь и на которых используется символика агрессора, пишет rus.err.ee.

    Например, запрещены флаги СССР и Российской Федерации, георгиевские ленточки и советская военная форма. Пока запрет установлен в Таллинне и Харьюмаа; кроме того, такие собрания не разрешаются в Ида-Вирумаа и при необходимости запрет будет расширен на всю Эстонию.
    Поминание павших в Эстонии не запрещено: 9 мая можно поминать погибших возложением на кладбище цветов и зажиганием свечей.
    "Эстонское государство до сих пор относилось к мероприятиям 9 мая толерантно, но нынешние действия России в Украине исключают проведение в Эстонии публичных собраний, которыми выражается поддержка стране-агрессору и на которых экспонируется военная символика. В этот день полиция будет работать в увеличенном составе, мы будем давать указания убирать символику, реагировать на нарушения и при необходимости задерживать нарушителей, которые разжигают рознь или ведут себя опасно", - сказал генеральный директор Департамента полиции и погранохраны Эльмар Вахер.

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